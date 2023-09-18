П'ять держав ЄС відкинули план України з обмеження експорту сільгосппродукції, – ЗМІ

Україна, за інформацією польських журналістів, пропонує консультації з державами ЄС та Європейською комісією щодо дозволів на експорт, але остаточне рішення все одно ухвалюватиме Київ.

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П'ять держав Європейського Союзу в понеділок, 18 вересня, відкинули підготовлений Україною план з обмеження експорту сільськогосподарської продукції. Про це повідомило польське інформагентство PAP.

За задумом Європейської комісії, ця ініціатива повинна була замінити одностороннє обмеження українського імпорту. Журналісти зазначили, що пропозиція Києва полягала у тому аби Міністерство економіки України самостійно ухвалювало рішення стосовно надання дозволів на експорт зерна до європейської спільноти, зокрема й п'яти східних країн-членів, навіть якщо вони виступатимуть категорично проти таких дозволів.

Україна наче пропонує консультації з держави ЄС та Європейською комісією щодо дозволів на експорт. "Незалежно від результатів консультацій, як пише PAP, остаточне рішення залишатиметься за Києвом".

Анджей Садось, представник Польщі в ЄС, розкритикував українську пропозицію на зустрічі у Брюсселі. На його думку, це не розв'язує питання контролю та обмеження притоку українського зерна.

Джерело в ЄС повідомило представникам PAP, що сусідні з Україною держави не підтримали пропозиції Києва та виступили проти.

Ембарго на постачання українського зерна – рішення Єврокомісії

Єврокомісія 15 вересня зняла ембарго на постачання українського зерна і назвала нові умови угоди. У Європейському Союзі вважають, що показники експорту в треті країни за межами євроспільноти навіть зростають, тому не мають наміру забороняти транспортування зерна з України. Обмеження на імпорт пшениці, соняшнику, кукурудзи та ріпаку з України до Болгарії, Польщі, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини діяли з травня 2023 року. Країни з цього списку не погодилися з рішення Єврокомісії.

Нагадаємо, 17 вересня у Болгарії фермери протестували проти ввезення українського зерна. Прем'єр-міністр Болгарії Николай Денков не підтримав аграріїв. Він вважає, що фермери не мають права виступати проти європейських вимог, до яких належить і імпорт українських зернових.