Пять государств ЕС отвергли план Украины по ограничению экспорта сельхозпродукции, — СМИ

Украина, по информации польских журналистов, предлагает консультации с государствами ЕС и Европейской комиссией относительно разрешений на экспорт, но окончательное решение все равно будет принимать Киев.

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Пять государств Европейского Союза в понедельник, 18 сентября, отвергли подготовленный Украиной план по ограничению экспорта сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщило польское информагентство PAP.

По замыслу Европейской комиссии, эта инициатива должна была заменить одностороннее ограничение украинского импорта. Журналисты отметили, что предложение Киева заключалось в том, чтобы Министерство экономики Украины самостоятельно принимало решение о предоставлении разрешений на экспорт зерна в европейское сообщество, в том числе и пяти восточных стран-членов, даже если они будут выступать категорически против таких разрешений.

Украина якобы предлагает консультации с государства ЕС и Европейской комиссией относительно разрешений на экспорт. "Независимо от результатов консультаций, как пишет PAP, окончательное решение будет оставаться за Киевом".

Анджей Садось, представитель Польши в ЕС, раскритиковал украинское предложение на встрече в Брюсселе. По его мнению, это не решает вопрос контроля и ограничения притока украинского зерна.

Источник в ЕС сообщил представителям PAP, что соседние с Украиной государства не поддержали предложения Киева и выступили против.

Эмбарго на поставки украинского зерна — решение Еврокомиссии

Еврокомиссия 15 сентября сняла эмбарго на поставки украинского зерна и назвала новые условия соглашения. В Европейском Союзе считают, что показатели экспорта в третьи страны за пределами евросообщества даже растут, поэтому не намерены запрещать транспортировку зерна из Украины. Ограничения на импорт пшеницы, подсолнечника, кукурузы и рапса из Украины в Болгарию, Польшу, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию действовали с мая 2023 года. Страны из этого списка не согласились с решением Еврокомиссии.

Напомним, 17 сентября в Болгарии фермеры протестовали против ввоза украинского зерна. Премьер-министр Болгарии Николай Денков не поддержал аграриев. Он считает, что фермеры не имеют права выступать против европейских требований, к которым относится и и импорт украинских зерновых.