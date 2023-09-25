Українцям доступна нова допомога на ремонт житла: хто може отримати

Українці, будинки яких постраждали через війну, можуть отримати допомогу на ремонт не тільки від держави, а й від благодійників.

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Деякі українці, яким потрібна термінова фінансова допомога для ремонту пошкодженого під час війни житла, можуть подати заявку й отримати гроші від однієї з благодійних організацій. Про це повідомляють на порталі Zayava.info.

Хто надає допомогу

Фінансову допомогу зможуть отримати українці з Миколаївської області, житло яких зазнало пошкоджень після 24 лютого 2022 року під час бойових дій проти російських окупантів. Програму допомоги фінансує благодійна організація "Карітас Миколаїв УГКЦ" та UNHCR Ukraine — Агентство ООН у справах біженців в Україні.

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Компенсація на ремонт зруйнованого житла: який алгоритм отримання

Гранти можуть отримати як ті, хто збирається самостійно ремонтувати житло, так і ті, хто найматиме підрядників. Але для цього мають бути враховані деякі умови:

житло пошкоджене, але придатне для проживання;

приміщення не було повністю зруйноване;

здобувач не користувався державною допомогою або грошима від іншої організації для ремонту житла.

Витратити гроші від благодійників можна для ремонту:

електрики всередині житла;

водопровідних труб;

даху;

вікон і дверей;

підвісної стелі, якщо вона обвалилася, тощо.

Хто саме може розраховувати на допомогу

Гроші обіцяють надати жителям чотирьох територіальних громад Миколаївської області:

Галицинівської;

Першотравневій;

Шевченківській;

Мішково-Погорілівській.

Буде також враховуватися сукупний дохід домогосподарства — на одну особу на місяць він не повинен перевищувати 5 400 гривень. Зазначається, також, що в першу чергу гроші нададуть:

сім'ям із вагітною жінкою;

сім'ям, де є мама з дитиною, якій до 3 років;

одиноким матерям/батькам або опікунам дитини до 18 років;

багатодітним сім'ям;

самотнім літнім людям;

літнім людям без підтримки рідних;

громадянам з інвалідністю або важким/хронічними захворюваннями.

Як подати заявку

Потрібно зателефонувати за номером: +38 (099) 423 49 48, номер доступний з понеділка по п'ятницю. Також знадобляться такі документи:

паспорт громадянина;

РНОКПП кожного представника сім'ї;

номер банківського рахунку IBAN;

довідка з правом власності на житло;

акт пошкодження нерухомості;

документи, що підтверджують критерій уразливості.

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Перші платежі відбулися: в Україні розпочалися виплати на ремонт пошкодженого ЗС РФ житла

Нагадаємо, 19 вересня стало відомо, що Кабмін України збільшив максимальну суму державної допомоги, яку виділяють на ремонт пошкодженого житла в рамках програми "єВідновлення" для Харкова. Також Фокус розповідав, яке житло шукають українці під час війни.