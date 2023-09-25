Українцям доступна нова допомога на ремонт житла: хто може отримати
Українці, будинки яких постраждали через війну, можуть отримати допомогу на ремонт не тільки від держави, а й від благодійників.
Деякі українці, яким потрібна термінова фінансова допомога для ремонту пошкодженого під час війни житла, можуть подати заявку й отримати гроші від однієї з благодійних організацій. Про це повідомляють на порталі Zayava.info.
Хто надає допомогу
Фінансову допомогу зможуть отримати українці з Миколаївської області, житло яких зазнало пошкоджень після 24 лютого 2022 року під час бойових дій проти російських окупантів. Програму допомоги фінансує благодійна організація "Карітас Миколаїв УГКЦ" та UNHCR Ukraine — Агентство ООН у справах біженців в Україні.Важливо
Гранти можуть отримати як ті, хто збирається самостійно ремонтувати житло, так і ті, хто найматиме підрядників. Але для цього мають бути враховані деякі умови:
- житло пошкоджене, але придатне для проживання;
- приміщення не було повністю зруйноване;
- здобувач не користувався державною допомогою або грошима від іншої організації для ремонту житла.
Витратити гроші від благодійників можна для ремонту:
- електрики всередині житла;
- водопровідних труб;
- даху;
- вікон і дверей;
- підвісної стелі, якщо вона обвалилася, тощо.
Хто саме може розраховувати на допомогу
Гроші обіцяють надати жителям чотирьох територіальних громад Миколаївської області:
- Галицинівської;
- Першотравневій;
- Шевченківській;
- Мішково-Погорілівській.
Буде також враховуватися сукупний дохід домогосподарства — на одну особу на місяць він не повинен перевищувати 5 400 гривень. Зазначається, також, що в першу чергу гроші нададуть:
- сім'ям із вагітною жінкою;
- сім'ям, де є мама з дитиною, якій до 3 років;
- одиноким матерям/батькам або опікунам дитини до 18 років;
- багатодітним сім'ям;
- самотнім літнім людям;
- літнім людям без підтримки рідних;
- громадянам з інвалідністю або важким/хронічними захворюваннями.
Як подати заявку
Потрібно зателефонувати за номером: +38 (099) 423 49 48, номер доступний з понеділка по п'ятницю. Також знадобляться такі документи:
- паспорт громадянина;
- РНОКПП кожного представника сім'ї;
- номер банківського рахунку IBAN;
- довідка з правом власності на житло;
- акт пошкодження нерухомості;
- документи, що підтверджують критерій уразливості.
Нагадаємо, 19 вересня стало відомо, що Кабмін України збільшив максимальну суму державної допомоги, яку виділяють на ремонт пошкодженого житла в рамках програми "єВідновлення" для Харкова. Також Фокус розповідав, яке житло шукають українці під час війни.