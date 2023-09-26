Сільгосппродукція в ЄС дорожчає: як змінилися ціни у 2023 році

Поки деякі європейські країни відмовляються від українського зерна для того, щоб не дестабілізувати ситуацію на ринку зернових, у ЄС почали різко змінюватися ціни на сільськогосподарську продукцію.

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У Європейському Союзі середня ціна на сільськогосподарську продукцію збільшилася лише на 2% за підсумками другого кварталу 2023 року. При цьому, як свідчать дані Євростату, ще в першому кварталі фіксувалося подорожчання на рівні 17%.

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Найбільше зростання цін у другому кварталі 2023 року серед основних груп сільгосппродукції, що випускається, зафіксовано:

на цитрусові — в середньому +89%;

на оливкову олію — +48%;

на картоплю — +38%.

У Європі різко подешевшали зернові Фото: Євростат

У Євростаті вважають, що подорожчання пов'язане з тим, що знизилося виробництво продукції в районах, які постраждали від сильної посухи влітку 2023 року.

При цьому дорожчають й інші продукти. Так, наприклад, яйця в ЄС подорожчали на 41%, а свинина на 28%. Ціни на птицю і молоко поки що можна назвати стабільними.

Найшвидші темпи зростання цін на сільгосппродукцію було зафіксовано в країнах, де була аномальна спека та посуха: Португалія (+22%), Греція (+21%) та Іспанія (+16%). Водночас у двох країнах блоку зафіксували різке зниження цін: у Литві (на -26%) та Естонії (на -15%).

Щодо ресурсів, які не пов'язані з інвестиціями, найбільш різкі темпи зниження цін у Євросоюзі зафіксовано на:

добрива — на 23%;

енергоносії та мастильні матеріали — на 13%;

корми для тварин — 5%.

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Нагадаємо, звичні кожному українцю харчові продукти в Європі можуть бути дещо дорожчими, ніж удома. Про це писав Фокус у своїй новій статті"Чи справді в Польщі дешевше? Скільки коштують продукти в різних країнах Європи". Приміром, у Польщі найдешевшими можуть бути молочні продукти, але ось яйця і цукор — удвічі дорожчі.

Раніше Фокус писав, скільки грошей витрачають на продукти українці, а скільки — жителі Євросоюзу і США.