Сельсхозпродукция в ЕС дорожает: как изменились цены в 2023 году

Пока некоторые европейские страны отказываются от украинского зерна для того, чтобы не дестабилизировать ситуацию на рынке зерновых, в ЕС начали резко меняться цены на сельскохозяйственную продукцию.

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В Европейском Союзе средняя цена на сельскохозяйственную продукцию увеличилась всего на 2% по итогам второго квартала 2023 года. При этом, как свидетельствуют данные Евростата, еще в первом квартале фиксировалось подорожание на уровне 17%.

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Действительно ли в Польше дешевле? Сколько стоят продукты в разных странах Европы

Наибольший рост цен во втором квартале 2023 года среди основных групп выпускаемой сельхозпродукции зафиксирован:

на цитрусовые — в среднем +89%;

на оливковое масло — +48%;

на картофель — +38%.

В Европе резко подешевели зерновые Фото: Евростат

В Евростате считают, что подорожание связано с тем, что снизилось производство продукции в районах, которые пострадали от сильной засухи летом 2023 года.

При этом дорожают и другие продукты. Так, например, яйца в ЕС подорожали на 41%, а свинина на 28%. Цены на птицу и молоко пока что можно назвать стабильными.

Самые быстрые темпы роста цен на сельхозпродукцию были зафиксированы в странах, где была аномальная жара и засуха: Португалия (+22%), Греция (+21%) и Испания (+16%). В то же время в двух странах блока зафиксировали резкое снижение цен: в Литве (на -26%) и Эстонии (на -15%).

Что касается ресурсов, которые не связанные с инвестициями, наиболее резкие темпы снижения цен в Евросоюзе зафиксированы на:

удобрения — на 23%;

энергоносители и смазочные материалы — на 13%;

корма для животных — 5%.

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Сколько будет стоить сахар: чего ждать потребителям после сбора урожая

Напомним, привычные каждому украинцу пищевые продукты в Европе могут быть несколько дороже, чем дома. Об этом писал Фокус в своей новой статье "Действительно ли в Польше дешевле? Сколько стоят продукты в разных странах Европы". К примеру, в Польше дешевыми могут быть молочные продукты, но вот яйца и сахар — вдвое дороже.

Ранее Фокус писал, сколько денег тратят на продукты украинцы, а сколько — жители Евросоюза и США.