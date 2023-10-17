Індексація пенсій: хто отримає найменшу надбавку у 2024 році

Індексацію пенсій у 2024 році майже не відчує одна з категорій пенсіонерів. У Міністерстві соціальної політики пояснили, хто саме залишиться без суттєвої надбавки та чому.

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У 2024 році в Україні відбудеться індексація пенсійних нарахувань за бальною системою. Завдяки цьому, як вважають в уряді, виплати пенсіонерам, які виходили на заслужений відпочинок у 2000-х роках та раніше, вдасться осучаснити. Але деяким українцям можна не сподіватися на великі надбавки до пенсії, розповіла в інтерв'ю виданню Forbes міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

За її словами, найменшою надбавка буде у тих українців, які вийшли на пенсію в останні три роки. Причина: їхні виплати є ринковими.

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"На відміну від людей, які отримали пенсію у 2000-х роках. Якщо дуже спрощено, то людина отримує пенсію за формулою, де базою для нарахування пенсії є середня зарплата за останні три роки", — розповіла вона.

Вона пояснила, що в рамках індексації виплати змінюються до рівня інфляції за останні три роки. Однак такий механізм занижував пенсію. Через це в Україні є люди, які отримують лише 2,5 тисячі гривень. А є громадяни, які отримують пенсію з 2019 року, і їм виплачують 5 тисяч гривень.

"Звісно, ідеально було б проіндексувати пенсії всім, але це коштує 300 мільярдів гривень — шалені гроші. У нас у 2024-му закладено всього 100 мільярдів гривень. Тому ми підтягуємо тих, хто отримує найменше. Це близько 60% від загальної кількості", — підкреслила Оксана Жолнович.

Замість стажу — бали: у чому суть нової системи

22 вересня 2023 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив подробиці щодо того, як відбуватиметься впровадження нової пенсійної реформи наступного року. За його словами, уряд перерахує у бали щомісячні платежі українців, які отримує Пенсійний фонд.

"Якщо ви платили внески із зарплати, яка є середньою по країні, — отримуєте 10 балів. Вище середньої по країні — отримуєте, наприклад, 12 або більше балів, менше середньої — 8 балів. Потім ці бали щороку будуть так само перераховуватись назад у пенсію відповідно до актуальної середньої заробітної плати", — пояснив глава уряду.

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Втім, як пояснив Фокусу один із керівників АО "EvrikaLaw" Андрій Шабельніков, ідея уряду не захистить пенсійні виплати від інфляції та девальвації. Пенсії, після впроваджених змін, просто відповідатимуть сучасному рівню зарплат в Україні.

"Також зникне диспропорція між виплатами пенсіонерам, які вийшли на пенсію давно, та пенсіонерам, які її почали отримувати нещодавно", — каже він.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський 14 вересня пояснив, як саме зміняться пенсії та зарплати наступного року. Також у Пенсійному фонді Пенсійному фонді України 7 вересня розповіли, на яку пенсію можуть претендувати військовослужбовці з інвалідністю.