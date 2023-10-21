ЄС готує нові санкції проти РФ, щоб перешкодити обходити попередні обмеження, — ЗМІ

За словами журналістів, головною метою європейських чиновників і союзників є перешкоджання зусиллям Кремля купувати товари, які потрібні для виробництва військової техніки.

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Євросоюз і країни G7 працюють над 12-м пакетом санкцій проти Росії. Передбачається, що він може включати заборону імпорту російських алмазів. Про це пише видання Bloomberg.

За словами журналістів, також європейські чиновники хочуть зосередитися на обмеженні способів Москви обходити попередні обмеження. Зазначається, що триває робота над розробкою механізму, який дасть змогу також відстежувати алмази РФ через кордони.

Крім того, як повідомляється, ЄС може розширити список товарів, які Росія може використовувати у військових цілях. Головною метою європейських чиновників і союзників є перешкоджання зусиллям Кремля купувати товари, які потрібні для виробництва військової техніки.

Видання пишуть, що країни G7 хочуть знайти ефективніші способи забезпечення цінової стелі для російської нафти, оскільки її ціни вже давно перевищили показник у 60 доларів за барель.

У матеріалі йдеться про те, що країни ЄС повільно просуваються до введення податку на непередбачувані доходи від заморожених активів Центробанку РФ і використання їх для відновлення України. Однак, як зазначили журналісти, до відчутного просування ще далеко.

Раніше повідомлялося, що нафта другий тиждень поспіль зростає в ціні через ескалацію на Близькому Сході. За словами нафтотрейдерів світового ринку, вони побоюються подальшої ескалації війни на Близькому Сході й уважно стежать за геополітичними подіями.