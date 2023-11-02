Ревізори прийдуть, але пізніше: в Україні відтермінують скасування мораторію на податкові перевірки

Термін повернення документальних планових податкових перевірок в Україні планують перенести. Але, за словами нардепа Ярослава Железняка, мораторій точно скасують до кінця 2023 року.

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В Україні для бізнесу повернуть низку планових податкових перевірок. При цьому податківцям дозволять перевіряти тільки підприємства із зони ризику, а фізичні особи-підприємці (ФОП) на 1-й і 2-й групах перевірок можуть не боятися — їх хочуть повернути тільки через рік. Про це написав у своєму Telegram-каналі народний депутат Ярослав Железняк.

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За його інформацією комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики 2 листопада підтримав законопроєкт №10016-д для ухвалення у другому читанні. За його словами, документ затвердили з двома правками, а саме:

термін повернення документальних планових податкових перевірок запропонували перенести з 1 листопада на 1 грудня 2023 року;

мораторій на перевірки ФОП першої та другої групи хочуть зберегти до грудня 2024-го.

"Мораторій скасують тільки для суб'єктів, які підпадають під певні критерії. Ухвалення законопроєкту це одна з останніх вимог МВФ для ухвалення рішення щодо траншу. Зараз цей текст має бути ухвалений партнерами", — написав він.

Железняк зазначив, що ці поправки підтримали 18 членів фінансового комітету, а ще четверо — утрималися.

Як перевіряють бізнес зараз

У червні 2023 року Рада ухвалила законопроєкт №8401 і дозволила перевірки, але лише для окремих категорій бізнесу, а не для всіх підприємців.

"Наприклад, планові податкові перевірки для великої частки платників податків залишаються під забороною. Коли ми говоримо про чинний мораторій на планові перевірки, то наразі він передбачений до припинення або скасування воєнного стану на території України", — пояснювала Фокусу юрист Stron Legal Карина Клименко.

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Як розповів адвокат, співкерівник практики вирішення спорів з податковими та митними органами Arzinger Микита Ларіонов, з 1 серпня 2023 року в Україні розширили перелік податкових перевірок, які можуть відбуватися навіть під час воєнного стану. Це планові перевірки платників податків, які здійснюють свою діяльність у таких сферах, як:

виробництво та/або реалізація підакцизних товарів;

азартні ігри;

надання фінансових і платіжних послуг.

Раніше Фокус розповідав, що підприємці, які торгують товарами в інтернеті, не можуть бути платниками єдиного податку першої групи. Усе тому, що платникам першої групи дозволено займатися роздрібною торгівлею виключно з торговельних місць на ринках. Але бізнесмен має право обрати як другу, так і третю групу єдиного податку.