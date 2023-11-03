Безробіття і брак кадрів: в НБУ розповіли, як змінюється ринок праці

В Україні, як зазначили в НБУ, дедалі більше роботодавців відчувають брак кваліфікованих працівників. На цю проблему, здебільшого, вказують будівельні підприємства та підприємства переробної промисловості.

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Економічна активність в Україні поступово збільшується, що позначається і на рівні зайнятості серед українців. Однак ознаки кризи на ринку праці, яка виникла через повномасштабну агресію РФ, зберігатимуться щонайменше до 2024 року. Про це повідомив Національний банк України (НБУ) у своєму "Інфляційному звіті" за жовтень 2023 року.

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Так, у документі сказано, що попит на працівників збільшується ще з весни, але зараз пов'язаний, в основному, із сезонними факторами. Водночас відновлення ринку праці відбувається нерівномірно в розрізі галузей і регіонів, що відображає зміни в структурі економіки.

"Збільшується кількість підприємств, які відчувають дефіцит кваліфікованих працівників, хоча оцінки різняться за видами діяльності — наразі частіше вказують на проблему будівельні підприємства та підприємства переробної промисловості. Ці тенденції свідчать про значні структурні дисбаланси на ринку праці", — зазначають в НБУ.

Зростання попиту на робочу силу позначилося на поступовому поліпшенні зайнятості українців, про що свідчили опитування домогосподарств та оцінки за їхніми результатами. При цьому підприємства, як зазначають у Нацбанку, протягом 2023 року або не змінювали чисельність працівників (51% респондентів), або навіть їх скорочували (35% респондентів, у середньому на 6%).

Знижується і кількість резюме на спеціалізованих сайтах з пошуку роботи. Причини: обмежена пропозиція через міграцію та мобілізацію, а також поступове зростання рівня зайнятості населення.

У підсумку, як свідчать дані Національного банку, рівень безробіття скорочується. Але все ж таки безробіття залишається істотно вищим, ніж до повномасштабного вторгнення, хоча чисельність неактивного населення продовжує збільшуватися — майже 45% у червні та вересні порівняно з менш ніж 40% у березні та наприкінці 2022 року.

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Диспропорції на ринку праці збережуться в середньостроковій перспективі, оскільки відновлення економічної активності відбувається нерівномірно за секторами та регіонами.

Тому, незважаючи на подальше зниження безробіття завдяки пожвавленню економічної активності, воно не досягне свого природного рівня до кінця 2025 року", — сказано у звіті НБУ.

Нагадаємо, раніше в Кабміні спрогнозували, скільки зароблятимуть українці 2024 року. Так, за оцінкою уряду, рівень зарплат становитиме 21 809 гривень, а з урахуванням інфляції виплати працівникам зростуть на 8,5%. Також Фокус уже розповідав, що українцям у 2024 році обіцяють двічі підвищити мінімальну зарплату. Перший етап підвищення відбудеться вже 1 січня .