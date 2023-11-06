Українці йдуть із державної служби: як скоротилася кількість держслужбовців

Як зазначають у Міністерстві фінансів, в умовах війни державним органам влади потрібно максимально ефективно використовувати ресурси держави.

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У державних органах влади продовжує скорочуватися кількість співробітників. Так, у період із січня по вересень 2023 року в держорганах стало на 5,3 тисячі працівників менше. Як повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, загальна чисельність держслужбовців наразі становить 170,5 тисяч осіб.

Найбільше скорочення відбулося:

у Державній податковій службі — мінус -2,1 тисячі осіб;

в апаратів місцевих та апеляційних судів — мінус 765 осіб;

у Держпродспоживслужбі — мінус 731 особа;

у Держгеокадастрі — мінус 546 осіб;

у Держказначействі — мінус 538 осіб.

Водночас у Пенсійному фонді кількість співробітників збільшилася на 1,5 тисячі, у Мін'юсті на 566 осіб, а штат Бюро економічної безпеки збільшився на 346 осіб.

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Оклад, надбавки, премії: скільки отримують держслужбовці в Україні

"В умовах воєнного стану актуальним залишається проведення реформи держуправління щодо перегляду функцій тих чи інших державних органів та оптимізації чисельності за результатами функціонального аналізу. Максимально ефективне використання ресурсу держави — це пріоритет, який стосується і системи державного управління", — розповів заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

Загалом в органах державної влади станом на кінець III кварталу 2023 року без урахування сектору безпеки і оборони функціонує Секретаріат КМУ та 17 міністерств, 20 служб, 14 агентств, 4 інспекції, 4 комісії, 8 інших державних органів.

Як зміняться зарплати держслужбовців у 2024 році

Міністерство фінансів ініціює і заклало в проєкт кошторису на наступний рік запровадження нової грейдової системи посадових окладів в органах державної влади.

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У рамках реформи всі посади будуть сформовані в групи за певними ознаками для стандартизації оплати праці. Таким чином винагорода держслужбовців стане більш прозорою, завдяки чому збільшиться значення окладу над преміями. Згідно з відповідним проєктом закону №8222, який пройшов перше читання, зарплата буде розділена на дві частини:

постійну — вона складатиметься з посадового окладу, надбавки за вислугу років, за ранг держслужбовця, грошової допомоги, що виплачується з наданням щорічної основної оплачуваної відпустки;

варіативної — це премії за результатами щорічного оцінювання службової діяльності та місячної, квартальної премії, компенсації за додаткове навантаження і за вакантною посадою.

Нагадаємо, нещодавно Верховна Рада повернула норму про відкриття електронних декларацій чиновників для широкого загалу. Крім того, 17 жовтня 2023 року Кабмін України дозволив скорочувати державних службовців за станом здоров'я, але якщо у них є право на достроковий вихід на пенсію.