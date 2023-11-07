Кар'єра з нуля: як профнавчання від служби зайнятості допомагає безробітним

Державна служба зайнятості надає послуги з професійного навчання зареєстрованих безробітних. Фокус з’ясував, наскільки легко в Україні працевлаштуватися з новим фахом.

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Зареєстровані безробітні в Державній службі зайнятості можуть отримати професійну підготовку, пройти перепідготовку чи підвищення кваліфікації. Про це пише Фокус у новій статті "Нова спеціальність, нова зарплата. Як держава сприяє працевлаштуванню українців".

Навчання безробітних відбувається:

у закладах професійно-технічної освіти;

в центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості — ЦПТО ДСЗ (їх 8 — Дніпропетровський, Полтавський, Харківський, Одеський, Львівський, Рівненський, Сумський, Івано- Франківський);

безпосередньо у роботодавця за рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

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У центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості можна здобути освіту за 95 ліцензованими робітничими професіями та більше, ніж 365 освітніми програмами підвищення кваліфікації.

Під час навчання зареєстрованим безробітним надають:

допомогу по безробіттю у розмірах і строки, що встановлені відповідно до законодавства України;

компенсацію фактичних витрат на проїзд до місця навчання та у зворотному напрямку за кожен день навчання (за винятком витрат на проїзд у міському транспорті);

житло на період навчання.

У центрах профтехосвіти ДСЗ можна вибрати одну з 95 робітничих професій Фото: УНІАН

Ті, хто погоджується пройти навчання від служби зайнятості, за відмови від продовження навчання або від роботи за новою професією зобов’язані повернути кошти. "У разі припинення навчання під замовлення роботодавця без поважних причин або відмови працювати за набутою професією, зареєстрований безробітний протягом 30 днів має відшкодувати центру зайнятості, який уклав з ним договір на професійне навчання, суму витрат на професійне навчання, проїзд до місця розташування закладу освіти та у зворотному напрямку, проживання у період навчання та медогляд", — зауважили Фокусу у Держслужбі зайнятості

Наскільки популярне перенавчання серед українців

За даними Державного центру зайнятості, у січні — вересні 2023-го кількість безробітних становила 417,9 тис. осіб. За аналогічний період попереднього року цифра була більшою — 784,4 тис. осіб. З-поміж зареєстрованих безробітних значно переважають жінки — 72% (74,6 тис.) проти 28% чоловіків (28,7 тис.). У регіональному вимірі найнижчий рівень безробіття у Чернівецькій, Херсонській та Луганській областях.

Найнижчий рівень безробіття - у Чернівецькій, Херсонській та Луганській областях Фото: колаж Фокус

Як повідомили Фокусу у відомстві, за січень — жовтень 2023 року професійне навчання за сприяння служби зайнятості проходили майже 29 тис. зареєстрованих безробітних, з них – 17,4 тисяч навчалися в ЦПТО ДСЗ. Рівень працевлаштування після професійного навчання у 2023 році становить 83%, запевнили у службі зайнятості.

Що пропонує держава учасникам бойових дій

15 вересня 2023 року Постановою Кабінету Міністрів України від № 984 затверджено Порядок реалізації експериментального проєкту з організації професійного навчання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни в закладах професійної (професійно-технічної) освіти Державної служби зайнятості. Проєкт розрахований на два роки. Він передбачає, що учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни можуть незалежно від рівня їх освіти безоплатно пройти підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації. Джерелами фінансування експериментального проєкту є кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

За 10 місяців цього року професійне навчання пройшли майже 29 тис. безробітних. Рівень працевлаштування після навчання — 83%

Під час навчання забезпечується:

безкоштовне проживання, як учаснику бойових дій, так і супроводжуючій особі (у разі навчання особи з інвалідністю),

компенсацію їх проїзду.

Учасникам бойових дій пропонується навчання у закладах профтехосвіти Державної служби зайнятості Фото: Генштаб ЗСУ

Для участі потрібно:

обрати професію;

подати онлайн-заяву чи звернутися до центру зайнятості;

дочекатися опрацювання заявки (до 5 робочих днів);

отримати направлення, підписати договір про навчання з закладом освіти.

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Нагадаємо, у Міністерстві економіки оприлюднили проєкт "Розрахунку потреб у фахівцях і робітничих кадрах на ринку праці за видами економічної діяльності та професійними групами на 2024-2027 роки". Серед найзатребуваніших професій — робітники з видобутку корисних копалин і на будівництві; керівники підприємств, установ і організацій; водії та робітники з обслуговування пересувної техніки й установок.

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