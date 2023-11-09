"Працювали в РФ": експерти назвали організаторів блокування кордону з Польщею

Український бізнес зазнає великих збитків через блокування кордону з Польщею, а участь українських компаній на міжнародних виставках під загрозою.

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Перевізники лише однієї польської асоціації страйкують на кордоні України та Польщі, а самі протестувальники – це водії, які раніше працювали на російському та білоруському ринках. Подробиці повідомили у пресслужбі Федерації роботодавців України.

У повідомленні зазначили, що лише одна з чотирьох польських асоціацій перевізників бере участь у страйку. Їхні дії не підтримали інші асоціації, а польський уряд вже двічі звертався з проханням зупинити акцію. Офіційних звернень страйкарів не отримував й український уряд.

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В Асоціації додали, блокування кордону польськими перевізниками впливає не лише на експорт виробленої продукції. Під загрозою опинилися й майбутні контракти 2024 року. Саме у листопаді та грудні укладаються контракти на наступний рік. Ситуація впливає на наповнення державного бюджету наступного року.

Участь українських компаній на міжнародних виставках також під питанням. Це одна з важливих складових успішних продажів власної продукції на світових ринках. Компанії, що відновлювали повністю зруйноване виробництво, опинилися у найбільш загрозливій ситуації.

Страйк польських перевізників та блокування кордону з Україною

Польські перевізники 6 листопада заблокували для проїзду вантажного транспорту три пункти пропуску "Корчова – Краківець", "Дорогуськ – Ягодин" та "Гребенне – Рава-Руська". Вони планують пропускати одну вантажівку на годину. Акція блокади запланована до 3 січня.

Україна ще наприкінці жовтня ініціювала зустріч із Польщею та ЄС щодо загрози перекриття кордону. У Кабміні наголосили, що блокування та страйки не дають можливість для стабільної економічної співпраці як українським, так і польським перевізникам.

Нагадаємо, 27 жовтня стало відомо, Литва та сусідні країни узгодять алгоритм щодо закриття кордону з Білоруссю. Керівниця Міністерства внутрішніх Агне Білотайте наголосила, що співпраця демократичних держав регіону посилить протидію ворожим країнам.