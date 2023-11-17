Рекорд видобутку за останні 20 років: у Карпатах запрацювала "виснажена" газова свердловина

Фахівці також упевнені, що західний регіон має великий потенціал для відкриття нових покладів вуглеводнів.

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На газовому родовищі, яке розташоване в Карпатах і раніше вважалося непридатним для використання, нині видобувають до 200 тисяч кубометрів на добу. Усе завдяки розвідувальній свердловині, яку пробурили на глибину 1,6 тисячі метрів. Про це повідомила пресслужба "Нафтогазу".

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Зазначається, що обсяг видобутого газу отриманого з цього родовища — рекордний за 20 років для родовищ західного регіону. Рекордного дебіту вдалося досягти завдяки відкриттю нового перспективного покладу та використанню сучасних технологій і нових підходів до інтерпретації даних.

"Запустили в роботу свердловину на виснаженому, як вважалося, родовищі в Карпатах. "Виснажене" родовище перевищило 20-річний рекорд видобутку в усьому регіоні і дало понад 200 000 куб. м газу на добу. Жодних щасливих випадковостей. Свердловина — результат злагодженої роботи, застосування сейсморозвідувальних 3D-досліджень і сучасних технологій буріння", — розповів голова правління компанії "Нафтогазу" Олексій Чернишов.

В.о. гендиректора "Укргазвидобування" Олег Толмачов каже, що в цьому регіоні може бути потенціал для відкриття нових покладів вуглеводнів. Перевірити цю теорію збираються за допомогою нових випробувань.

"Наразі ми посилюємо діяльність у цьому регіоні, зокрема, щодо впровадження нових технологій та залучення інвестицій", — зазначив він.

Тим часом Україна опалювальний сезон 2023/2024 планує повністю пройти без імпортного газу.

"У 2023 році "Нафтогаз" зробив рекордну кількість нових свердловин, і ми продовжимо цей тренд наступного року. Цю зиму ми плануємо пройти за рахунок газу українського видобутку, і наші розрахунки підтверджують таку можливість", — підкреслив Чернишов.

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Нагадаємо, що наприкінці літа 2023 року було в Україні проведено випробування пошукової свердловини на одній із нових ділянок. За попередніми оцінками, запаси родовища тут можуть сягати до 1 мільярда кубічних метрів газу.

До слова, станом на вересень із квітня 2023 року 40 іноземних газотрейдерів скористалися послугою shorthaul від Оператора ГТС України (ОГТСУ) і продовжують транспортувати газ в Україну.