Рекорд добычи за последние 20 лет: в Карпатах заработала "истощенная" газовая скважина

Специалисты также уверены, что западный регион обладает большим потенциалом для открытия новых залежей углеводородов.

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На газовом месторождении, которое находится в Карпатах и ранее считалось непригодным для использования, сейчас добывают до 200 тысяч кубометров в сутки. Все благодаря разведывательной скважине, которую пробурили на глубину 1,6 тысячи метров. Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

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Отмечается, что объем добытого газа полученного с этого месторождения — рекордный за 20 лет для месторождений западного региона. Рекордного дебита удалось достичь благодаря открытию новой перспективной залежи и использованию современных технологий и новых подходов к интерпретации данных.

"Запустили в работу скважину на истощенном, как считалось, месторождении в Карпатах. "Истощенное" месторождение превысило 20-летний рекорд добычи во всем регионе и дало более 200 000 куб. м газа в сутки. Никаких счастливых случайностей. Скважина – результат слаженной работы, применения сейсморазведочных 3D-исследований и современных технологий бурения", — рассказал глава правления компании "Нафтогаза" Алексей Чернышов.

И.о. гендиректора "Укргаздобычи" Олег Толмачев говорит, что в этом регионе может быть потенциал для открытия новых залежей углеводородов. Проверить эту теорию собираются с помощью новых испытаний.

"Сейчас мы усиливаем деятельность в этом регионе, в частности, по внедрению новых технологий и привлечению инвестиций", — отметил он.

Тем временем Украина отопительный сезон 2023/2024 планирует полностью пройти без импортного газа.

"В 2023 году "Нафтогаз" сделал рекордное количество новых скважин, и мы продолжим этот тренд в следующем году. Эту зиму мы планируем пройти за счет газа украинской добычи, и наши расчеты подтверждают такую возможность", – подчеркнул Чернышов.

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Напомним, что в конце лета 2023 были в Украине проведены испытания поисковой скважины на одном из новых участков. По предварительным оценкам, запасы месторождения здесь могут достигать до 1 миллиарда кубических метров газа.

К слову, по состоянию на сентябрь с апреля 2023 года 40 иностранных газотрейдеров воспользовались услугой shorthaul от Оператора ГТС Украины (ОГТСУ) и продолжают транспортировать газ в Украину.