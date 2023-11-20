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Економіка

Українкам обіцяють виплатити до 45 тисяч гривень: хто точно отримає і які умови

бізнес, гранти, війна в Україні, виплати
Фото: Jacob Lund/Shutterstock | Хто з українок зможе отримати грант у розмірі до 45 тисяч гривень

Оформити грошову допомогу можуть тільки ті жінки, які проживають у Запоріжжі та Широківській об'єднаній територіальній громаді.

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В Україні жінкам видаватимуть гранти, а на отримані кошти вони зможуть як відкрити власний бізнес, так і відновити або розширити компанію, якою керують. Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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За інформацією відомства, йдеться про суму до 45 тисяч гривень. При цьому розраховувати на фінансову допомогу можуть тільки українки, які проживають у Запоріжжі та Широківській об'єднаній територіальній громаді.

Також важливо, що долучитися до програми можуть жінки зі статусом внутрішньо переміщеної особи (ВПО), та місцеві мешканки, які належать до категорії вразливих осіб. Це:

  • жінки, які виховують дітей з інвалідністю;
  • одинокі матері;
  • жінки з інвалідністю;
  • багатодітні жінки;
  • жінки похилого віку;
  • малозабезпечені жінки;
  • демобілізовані жінки;
  • вагітні;
  • жінки, які займаються вихованням дитини до року;
  • дружини військових;
  • жінки, які допомагають тим, хто потребує постійного догляду;
  • опікуни та названі батьки.

Крім фінансової допомоги, переможниці конкурсу зможуть отримати:

  • індивідуальні консультації з розробки бізнес-ідеї;
  • супровід у реєстрації фізособи-підприємця;
  • подання першої звітності;
  • консультації з оплати податків.

Для отримання грошової допомоги у вигляді гранту необхідно заповнити заявку до 22 листопада 2023 року. Зазначається, що бізнес і соціальні підприємці мають подавати заявки окремо. Наприклад:

"Форму потрібно завантажити і заповнити у форматі Word. Після цього заявку необхідно надіслати на електронну пошту: [email protected]", — сказано в повідомленні.

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Нагадаємо, 20 листопада стало відомо, що Червоний Хрест виплатить нову фінансову допомогу українцям. Так, багатоцільова грошова допомога доступна вимушеним переселенцям і місцевим жителям, які проживають у Тернопільській територіальній громаді. Також Фокус розповідав, що в ООН вирішили збільшити розмір виплачуваної допомоги українським громадянам, які постраждали від війни. Нові суми українці отримують уже з жовтня 2023 року.