Рада дозволила українцям позбутися російських і білоруських рублів: але є нюанс

Виручені від продажу рублів гривні можна буде спрямувати на господарську діяльність і на те, щоб сплатити податки.

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Українцям дозволили одноразово продати білоруські та російські рублі з рахунків у банках-резидентах через неросійські та непідсанкційні банки. Зробити це можна до кінця 2024 року, але тільки в безготівковій формі. Про це йдеться в поправці №62 до закону про вдосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг №9422.

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За інформацією агентства"Інтерфакс-Україна", за відповідну правку депутати проголосували 22 листопада 2023 року. Так, громадяни України отримали можливість до 31 грудня наступного року одноразово продати російські та білоруські рублі в безготівковій формі з рахунків у банках-резидентах. Йдеться про кошти, які виявилися заблокованими після повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну. Позбутися грошей можна через неросійські та непідсанкційні банки.

У тексті документа також сказано про те, що операція відбудеться за двох умов. А саме:

банки-нерезиденти не можуть бути фінустановами Росії, Республіки Білорусь та/або підсанкційними банками;

продаж (обмін) відбудеться за заявою клієнта банку один раз за кожним із видів валюти — російських і білоруських рублів.

Як зазначив народний депутат Андрій Мотовиловець, під час публікації закону до другого читання відбулися консультації з Національним банком.

"Правка стосується українських платників податків, у яких є заблоковані рахунки в рублях. З'явиться можливість одноразово їх продати, отримати гривні, і за допомогою цих грошей підтримати господарську діяльність, сплатити податки", — пояснив він.

Українцям виплатили заморожені активи банків РФ

За допомогою заарештованих коштів "дочок" російських банків в Україні було частково профінансовано державну програму "єВідновлення", у рамках якої українцям виплачують компенсацію за зруйноване або пошкоджене під час бойових дій житло. За словами голови комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олени Шуляк, найбільша використана сума була від "дочки" російського "Сбербанку", яка працювала в Україні.

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"Для виплати компенсацій ми використовували тільки заарештовані кошти російських банків, які працювали на території України. Найбільша сума була від "дочки" російського "Сбербанка", яка працювала в Україні", — розповіла вона.

Тим часом нагадаємо, що Нацбанк України анонсував черговий етап пом'якшення валютних обмежень. Як зазначив голова регулятора Андрій Пишний, нові зміни допоможуть "зробити життя бізнесу легшим".