НБУ анонсував зміни у валютних обмеженнях: що відомо

Як пояснив голова НБУ Андрій Пишний, регулятор здійснив перехід до керованої гнучкості курсу професійно, тому незабаром на фінансовому ринку відбудуться нові зміни.

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3 жовтня 2023 року в Україні скасували фіксований курс гривні щодо долара. Тим часом Національний банк готується до нового пом'якшення валютних обмежень, повідомляє пресслужба НБУ.

Так, за словами голови НБУ Андрія Пишного, регулятор втілює перший етап стратегії пом'якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування. Так, у рамках цього етапу вже відбувся перехід до керованої гнучкості курсу.

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"Можу нас усіх привітати — вже шість тижнів ми живемо без фіксованого курсу. Валютний ринок працює, працюють попит і пропозиція, так, за відчутної присутності НБУ, але просування ринку очевидне", — сказав Пишний.

Голова НБУ вважає, що перехід до керованої гнучкості курсу було проведено професійно.

"Зараз НБУ працює над тим, щоб бути готовим реалізувати наступну амбіцію — перейти до другого етапу валютної лібералізації і це те, що точно зробить життя бізнесу легшим", — пояснив він.

Чому Нацбанк перейшов до більш гнучкого курсу

Як пояснив раніше Фокусу директор аналітичного департаменту інвестиційної компанії Eavex Capital Дмитро Чурін, регулятору вдалося вибрати дуже вдалий час для впровадження змін.

"По-перше, підготовка фінансового ринку до цього кроку відбулася до цього, коли НБУ поступово скасовував деякі адміністративні обмеження. І, по-друге, НБУ провів додаткову роботу з нагляду за сферою готівкового обігу валюти для зменшення ризиків суто спекулятивних операцій від помітних гравців цього ринку", — розповів експерт.

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Водночас економіст Олексій Кущ вважає, що НБУ вирішив не повертатися до формату фінансової системи воєнного часу, а хоче зіграти в ринок, тому й запровадив режим керованого гнучкого валютного курсу.

Додамо, що Нацбанк із кінця липня 2022 року контролював офіційний курс національної валюти на рівні 36,5686 грн щодо 1 долара США.

Нагадаємо також, що Національний банк України вирішив знизити облікову ставку з 22% до 20%. Нові нормативи діють в Україні з 15 вересня 2023 року.