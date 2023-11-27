Деяким пенсіонерам збільшать розмір виплат: кого це стосується

Фінансову допомогу можуть отримати пенсіонери, які проживають у зонах бойових дій, мають розмір виплат менший за три тисячі гривень, не одержують доплат від міжнародних організацій або допомоги на проживання для ВПО з березня 2023 року, розповіли в Мінсоцполітики.

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Деяким українським пенсіонерам збільшать розмір грошової допомоги від Всесвітньої продовольчої програми ООН. Про це повідомили на сайті Міністерства соціальної політики.

У липні Мінсоцполітики разом з Пенсійним фондом та ВПП ООН ініціювали спільний проєкт, який спрямований на надання українцям грошової підтримки від міжнародних організацій. Мова йде про підтримку громадян, що проживають в зонах бойових дій, мають низьку пенсію та не отримують інших грошових допомог від міжнародних організацій.

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Хто отримує фінансову допомогу

У пресслужбі Мінсоцполітики зазначили, що з серпня таку фінансову допомогу отримують пенсіонери, що проживають на територіях активних чи можливих бойових дій, мають розмір пенсії менше за три тисячі гривень, не одержували додаткових грошових виплат від міжнародних організацій або допомоги на проживання для ВПО з березня 2023 року.

Розмір фінансової допомоги

Таким пенсіонерам ВПП ООН надала доплату до пенсії на суму, якої не вистачало до трьох тисяч гривень, проте не менше за 100 гривень. Зокрема, цю допомогу отримують близько 270 тисяч українців.

24 листопада уряд прийняв постанову, розроблену Мінсоцполітики, яка збільшила граничний розмір пенсії для отримання додаткової фінансової допомоги з 3 000 гривень до 3 250 гривень.

"Нові умови отримання додаткової соціальної підтримки за рахунок коштів ВПП починають діяти вже у листопаді цього року", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні збільшать суму пенсійних виплат з 1 січня 2024 року. Пенсіонери, чия поточна пенсія не перевищує десять прожиткових мінімумів, отримають надбавку в розмірі 2,6 тисячі гривень.

Раніше повідомлялося, що до втрати пенсійних виплат може призвести відсутність певних документів. Крім цього, під час переїзду пенсіонера в іншу область, його пенсійна справа пересилається на нове місце проживання, проте для цього потрібно виконати певні кроки.