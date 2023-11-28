Заради світла в Україні: Німеччина передасть "Укренерго" 300 млн євро

За заявою посла Німеччини, кошти скерують на ремонт та модернізацію української енергомережі.

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Німеччина надає "Укренерго" понад 300 мільйонів євро на ремонт та модернізацію енергомережі. Про це повідомив у соцмережі X (колишній Twitter) посол Німеччини в Україні Мартін Єґер.

За його словамми, "Укренерго" є одним з основних бенефіціарів внеску ФРН у розмірі 200 млн євро до Фонду енергетичної підтримки України.

"Ґрунтуючись на нашому довготривалому партнерстві, Німеччина надає Укренерго понад 300 млн євро на ремонт та модернізацію енергомережі. (…) Разом ми підтримуємо світло", — додав Єґер.

Він додав, що мав "плідну розмову з міністром енергетики Галущенком" і зазначив, що Німеччина вже виділила понад 625 млн євро на підтримку української енергосистеми, тож запевнив, що надійде ще більше допомоги.

"Окрім вкрай необхідної допомоги на ремонт, ми збільшуємо нашу підтримку розвитку децентралізованої енергетики", — додав посол.

У пресцентрі Міненерго зазначили, що Україна вже отримала 89 вантажів німецької допомоги загальною вагою близько 1200 тонн. Зокрема, йдеться про енергетичне обладнання для посилення стійкості системи.

Раніше у Міненерго повідомили, чому в населених пунктах країни немає світла. На тлі негоди в Україні дійсно станом на ранок 27 листопада в Україні знеструмлено 2019 населених пунктів, ще 500 — унаслідок ворожих атак.

Нагадаємо, експерти прогнозують із настанням морозів дефіцит виробництва електроенергії, через що доведеться відключати споживачів, але такі відключення навряд чи будуть довші за 2 години на добу.