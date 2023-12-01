Головний банк РФ визнав, що рублі за кордоном нікому не потрібні

В Центробанку країни-агресора зазначили, що покупці експортних товарів, як правило, купують російські гроші за валюту безпосередньо на території Росії. Сенс всіх цих операцій лише в тому, що сам платіж здійснюється в рублях і, таким чином, не наражається на санкційний ризик.

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Використання рубля у зовнішньоторговельних розрахунках, яким так пишається влада Російської Федерації, немає жодного сенсу, крім ухилення від санкційного ризику. За межами країни російські гроші практично нікому не потрібні. Про це повідомляє видання The Moscow Times з посиланням на Центральний банк РФ.

Згідно з даними Центробанку, частка рубля в оплаті російського експорту зросла з 10-15% перед війною до 40%. В імпорті вона майже не змінилася і з початку 2022 становить близько 30% (31,4% у вересні).

Рублів за кордоном більше не стає

За словами видання, частка американських доларів, євро та інших валют у розрахунках знижується на користь рубля та юаня, "але рублів за кордоном від цього більше не стає".

"Обсяг коштів іноземних банків на кореспондентських рахунках та депозитах у російських кредитних організаціях у рублях досить стабільний протягом останнього року і на 1 жовтня становив близько 0,5 трлн рублів", — заявили в Центробанку РФ.

Директорка департаменту фінансової стабільності ЦБ Єлизавета Данілова зазначила, що різниця полягає лише в тому, що частка банків з країн-партнерів зросла до 75%. За її словами, не змінилися і обороти за коррахунками рубля іноземних банків: 8 трлн руб. за місяць (частка "дружніх" країн й тут зросла до 55%).

Іноземні компанії купують валюту в Росії: деталі

У виданні наголошують, що отримавши за свою продукцію рублі, іноземні компанії позбавляються їх, купуючи валюту у тій же Росії. А ті, кому треба сплатити російський експорт рублями, продають для цього валюту — і теж на території Російської Федерації.

"Використання рубля у зовнішньоторговельних розрахунках, зокрема платежах за імпорт, супроводжується тим, що банки-нерезиденти з країн-партнерів висувають підвищений попит на валюту на російському ринку. Аналогічно покупці російських експортних товарів, як правило, купують рублі за валюту безпосередньо на російському ринку", — зазначають в ЦБ РФ.

Сенс всіх цих операцій, як наголошують у російському ЗМІ, лише в тому, що сам платіж здійснюється в рублях і, таким чином, не наражається на санкційний ризик.

"Іноземні компанії, які отримують платежі за постачання в Росію в рублях, і нерезиденти, які оплачують у рублях наш експорт, в основному продають і купують рублі на російському ринку", — визнає Данілова.

Нагадаємо, що аналітики пророкують рублю подальше падіння. Але в російському уряді запевняють, що нічого поганого з національною валютою не відбувається.

Тим часом у РФ вивчають можливість запровадження практики двох курсів рубля, як у Китаї, — для внутрішнього і зовнішнього використання. Але така ідея не дуже подобається деяким банкірам. Наприклад, глава ВТБ Андрій Костін вважає, що якщо в РФ з'явиться відразу два курси рубля, то на національну валюту чекає різкий обвал.