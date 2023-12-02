У черзі 2400 фур: у ДПСУ розповіли про ситуацію на українсько-польському кордоні (відео)

За словами спікера прикордонної служби Андрія Демченка, найбільше скупчення вантажівок спостерігається в районі пунктів пропуску "Шегині" та "Рава-Руська".

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На кордоні Польщі та України триває блокада польськими протестувальниками чотирьох контрольно-пропускних пунктів. Про це розповів представник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко в ефірі телемарафону 2 грудня.

Демченко зазначив, що, за даними польської сторони, близько 2400 українських перевізників застрягли на кордоні з боку Польщі. Найбільше вантажівок скупчилося біля пунктів пропуску "Шегині" та "Рава-Руська". Також заблоковані пропускні пункти "Ягодин" і "Краковець".

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"Ми фіксуємо, що певна кількість вантажівок за добу перетинає кордон як на виїзд із Польщі, так і польська сторона приймає певну кількість. Але тієї інтенсивності, яка була до 6 листопада, немає", — повідомили в прикордонній службі.

Як зазначає речник, раніше пункт пропуску "Ягодин" міг за добу пропустити в обох напрямках 1200-1300 вантажівок, однак після блокади кордону ця кількість зменшувалася до 150 транспортних засобів.

Щодо ситуації на кордоні зі Словаччиною, за словами Демченка, за останню добу пункт "Вишнє Німецьке — Ужгород" пропустив близько 320 машин в обох напрямках. За його даними, близько 600 фур зараз стоїть у черзі на словацькому боці кордону.

"Сподіваємося, що учасники акції дотримуватимуться своїх обіцянок щодо пропуску і гуманітарної допомоги, і інших важливих вантажів", — додав спікер.

Нагадаємо, 1 грудня уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що звернувся до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та польського колеги Марчіна Вечека щодо блокади кордону.

Зі свого боку пресслужба Мінвідновлення 1 грудня повідомила, що з польським Міністерством інфраструктури було погоджено заходи для часткового розблокування кордону. Зокрема, йшлося про відкриття пункту пропуску "Угринів — Долгобичув" для проїзду порожніх вантажівок.