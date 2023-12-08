Промінь надії: чи зростає економіка України і як на це впливає блокування польського кордону

За оцінкою компанії Dragon Capital, у четвертому кварталі 2023 року реальний ВВП України зросте на 5%, порівняно з 3%, які прогнозували раніше.

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Відновлення української економіки у воєнних умовах відбувається активніше, ніж прогнозувалося раніше, на тлі зростаючого експорту морськими портами, стабільного електропостачання та кращого, ніж очікувалося, врожаю у 2023 році. Про це йдеться в новому макроекономічному прогнозі від компанії Dragon Capital.

Експорт морем та енергетичний сектор — головні двигуни відновлення економіки

Так, зазначається, що морські поставки замінили більшу частину дорогих наземних маршрутів, загальні обсяги експорту також зростають.

"Це дає поштовх суміжним секторам, як-от вантажні перевезення і торгівля, сприяє відновленню виробництва руди і, надалі, продукції металургії, і покращує фінансові показники сільськогосподарських підприємств, знижуючи ризики для врожаю 2024 року", — зазначили аналітики.

Тим часом енергетичний сектор працював практично без збоїв, що дало змогу посилити економічну активність у жовтні та листопаді. Водночас у прогнозі зазначено, що ЗС РФ, найімовірніше, знову почнуть атакувати українську енергетичну інфраструктуру взимку, але завдяки відсутності дефіциту електроенергії восени Україна зуміла уникнути падіння обсягів виробництва в багатьох секторах, як трапилося 2022 року.

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"Так, Індекс очікувань ділової активності НБУ (еквівалент PMI) у жовтні-листопаді був близьким до нейтрального рівня в 50 пунктів, тоді як у листопаді минулого року він упав із 46 до 43 пунктів у вересні. Як свідчать опитування Інституту економічних досліджень, питома вага підприємств, потужності яких були завантажені більш ніж на три чверті від довоєнного рівня, зросла в жовтні 2023 року зросла на три відсоткові пункти (в.п.) до 59%, хоча у 2022 році частка таких підприємств скоротилася на 5 в.п. до 44%", — сказано в документі.

Водночас несприятливу дію на українську економіку чинять польські перевізники, які з початку листопада блокують пункти пропуску на кордоні з Україною. Утім, ця ситуація, як зазначають у Dragon Capital, кардинально не вплине на економічну активність.

"Оскільки імпорт товарів з ЄС в Україну автомобільними шляхами перевищує експорт на $1,1 млрд на місяць, блокада призводить до зменшення зовнішньоторговельного дефіциту, який останніми місяцями коливався в діапазоні $2,8-3 мільярди доларів на місяць. Але страйк перевізників знижує доходи бюджету і негативно впливає на виробників товарів із високою доданою вартістю, орієнтованих на ринок Євросоюзу", — йдеться в

Ще один негативний наслідок для економіки — дефіцит окремих енергетичних матеріалів. Наприклад:

автогаз;

затримка волонтерської допомоги для фронту;

фінансові втрати підприємств через черги на пропускних пунктах.

"З огляду на перелічені фактори ми підвищили наш прогноз зростання реального ВВП у 2023 році на 0,7 п.п. до +5,2% р/р. Ми очікуємо, що темпи зростання реального ВВП у листопаді-грудні сповільняться з +10,5% у жовтні, оціненими Міністерством економіки, здебільшого через коливання виробництва продукції сільського господарства", — підкреслили в Dragon Capital.

Водночас очікується, що відновлення економіки у 2023-2024 роках не зможе компенсувати спад на 29% у 2022 році.

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"За нашими оцінками, реальний ВВП у 2024 році залишатиметься на 22% нижчим за свій довоєнний рівень. Водночас номінальний ВВП у доларах США може сягнути свого довоєнного рівня в 200 мільярдів доларів уже наступного року, якщо збережеться курсова стабільність і висока середньорічна інфляція".

Нагадаємо, майже половина видатків із державного бюджету України 2024 року піде на оборону та безпеку країни. Також українцям нещодавно пояснили, як і коли людям перерахують зарплати.