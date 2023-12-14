Заробітки українського IT-сектору суттєво знижуються, — дослідження

Згідно з результатами дослідження, 59,5% ІТ-фахівців хочуть жити в Україні, що на 2,5% більше порівняно з 2022 роком. Однак, є й ті, хто хоче переїхати на початку 2024-го. Таких близько 4%.

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Поточний, 2023 рік, стане першим за час незалежності України, коли технологічна індустрія не покаже росту в порівнянні з минулим періодом. Про це свідчить дослідження IT Research Ukraine Львівського ІТ Кластера.

За оприлюдненими результатами, 2023 року зафіксовано зменшення експорту ІТ-послуг на 2,3-7,7% і становитиме 6,7-7,1 мільярд доларів, втративши в діапазоні 2,3-7.7%. Тож, 2023 рік стане першим за час незалежності України, коли технологічна індустрія не покаже росту в порівнянні з минулим, 2022-м.

Ба більше, частка IT у ВВП України становить 4,9%, а загальний оборот ІТ-галузі у 2023 році зросте до 8 мільярдів доларів проти 7,97 мільярда доларів 2022 року.

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Минулорічна ситуація

2022 року український ІТ-експорт становив 7,35 мільярда доларів, що на 5,8% більше, ніж 2021-го, коли ІТ-індустрія забезпечила 6,94 мільярда валютних надходжень.

Технологічна галузь — все ще одна з ключових в українській економіці, тому що забезпечує значний обсяг валютних надходжень. Комп'ютерні послуги складають 41,5% загального обсягу експорту. Це дещо менше ніж минулоріч, тоді було 45,5%, каже СЕО Львівського IT Кластера Степан Веселовський.

Попри повномасштабну війну в Україні галузь розвивається.

Оборот IT галузі Фото: itcluster.lviv.ua

Чисельність українських ІТ-фахівців

Кількість фахівців в індустрії збільшилася на 6%. І наразі налічує 307 600 фахівців. З них 242 тисяч живуть і працюють в Україні. Водночас, збільшилася і кількість українських спеціалістів, які перебувають за кордоном. А саме — на 20%. Наразі їх чисельність сягає 65 тисяч, на противагу 55-57 тисяч 2022-го. Понад 14% фахівців планують легалізуватися за межами України. Лише 0,8% це вже зробили.

Тим часом у листопаді 2023 року середня зарплата в Україні зросла найбільше щодо пропозицій в сфері "Охорона, безпека". Водночас фахівці зазначили, що кількість вакансій зменшилася, а от чисельність відгуків від шукачів уперше за 2023 рік зросла.

Також повідомлялось, що у державному бюджеті на 2024 рік уряд передбачив, що в середньому українські працівники отримуватимуть 21 809 грн.