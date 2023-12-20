Не ясно, чи дійсно покійники: у ЄС не скасують санкції навіть з мертвих росіян, — ЗМІ

Спадкоємці російських олігархів, отримавши підсанкційні кошти, витратять їх на війну в Україні, впевнені єврочиновники. Тому відтепер автоматичного скасування санкцій не буде.

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Російські громадяни навіть після смерті мають перебувати під санкціями Європейського Союзу. Одна з причин такої позиції Брюсселю — впевненість, що у випадку зняття арешту активів гроші підуть на російсько-українську війну. Про обґрунтування думки європейців написали у виданні Euobserver.

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Видання вказало, що у понеділок, 19 грудня, у ЄС прийняли рішення не знімати санкції з покійних росіян — про це повідомило анонімне джерело журналістів. При цьому рішення ґрунтувались на кількох міркуваннях. По-перше, європейці впевнені, що гроші, отримані спадкоємцями, знов почнуть витрачатись на війну РФ проти України. По-друге, немає певності, що росіянин, на якого наклали санкції, дійсно помер.

Раніше режим накладання арешту на активи підсанкційного росіянина передбачав, що у випадку смерті його активи автоматично розблоковувались.

"Автоматична система вилучення померлих зі списків, яка діяла досі, була предметом занепокоєння", — зауважив чиновник, як спілкувався з журналістами.

Крім того, пам'ятають про ексвласника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, який начебто підірвався в літаку 24 серпня 2023 року під Твер'ю. Єврочиновники досі не впевнені, що він дійсно мертвий.

"Ми ніколи не можемо бути впевнені, чи такі люди справді померли, чи вони все ж таки живі", — цитують слова європосадовця.

Журналісти "Європейської правди" нагадали про чотирьох росіян, чиє майно звільнили з-під арешту у зв'язку з їхньою смертю. У журналі Євросоюзу у вересні 2023 року назвали імена покійних громадян РФ: власник медіахолдингу "РБК" Григорій Берьозкін, співвласник "Нортгазу" Фархад Ахмедов, ексголова Ozon Александр Шульгін, полковник ЗС РФ Георгій Шуваєв, який загинув на Харківщині.

Санкції проти РФ — деталі

Зазначимо, у грудня 2023 року у Євросоюзі ухвалили 12 пакет санкцій проти Росії через її вторгнення в Україну. Європейці прийняли рішення накласти арешт на майно сина Дмитра Медведєва. Крім нього, у списку ще 60 фізичних осіб та 86 організацій. Також заборонено купувати і торгувати російськими діамантами, посилять контроль за порушенням цін на нафту.

Водночас під час саміту лідерів країн-членів ЄС заблокували виділення Україні 50 млрд євро, які мали підтримати її економіку та війську у протистоянні з РФ. Рішення заблокував прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Перед цим він усунувся від голосування щодо початку перемовин про вступ до ЄС і зауважив, що має 75 причин, щоб і далі шкодити українцям.

Нагадуємо, республіканці та демократи у Сенаті США запевняють, що розв'яжуть питання коштів для України не раніше січня 2023 року. Тим часом президент України Володимир Зеленський повідомив, що для утримання позицій на війні потрібно мобілізувати 500 тисяч українців і витратити на це 500 млн грн.