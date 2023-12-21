Українкам виплатять нову фінансову допомогу: як отримати 70 тисяч гривень

На грошову допомогу можуть претендувати тільки ті українки, у яких є мінімальний досвід ведення бізнесу.

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Українки до 31 грудня 2023 року можуть подавати заявки на отримання грошей, які можна спрямувати на розвиток або створення власного бізнесу. Кошти надає благодійний фонд "Жіночі можливості", повідомляє пресслужба організації.

Кому дадуть фінансування

Претендувати на виплати можуть жінки, які:

зареєстровані як фізичні особи-підприємці в Миколаївській або Одеській областях;

змінили локацію бізнесу в зазначені регіони після початку повномасштабної війни і при цьому мають статус ВПО (внутрішньо переміщених осіб).

Українки, чиї кандидатури будуть затверджені для отримання виплат, отримають по 70 тисяч гривень. Ці кошти вони зможуть спрямувати на розвиток власної справи.

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Згідно з умовами, претенденти на отримання фінансової допомоги мають щонайменше півроку займатися бізнесом. Про результати конкурсу оголосять у січні 2024 року.

Як подати заявку

Для цього необхідно заповнити спеціальну форму за посиланням: В анкеті потрібно вказати:

інформацію про себе і свій бізнес,

мотиваційний лист,

документи, які підтверджують стаж підприємницької діяльності,

бізнес-план.

Перерахунок пенсій: кому платитимуть майже 24 тисячі гривень

В Україні з 1 січня 2024 року зміниться максимальний і мінімальний розмір пенсії. Так, максимальна пенсія в Україні стане більшою на 2,6 тисячі гривень і становитиме 23 610 гривень. На підвищення можуть розраховувати ті пенсіонери, чиї виплати зараз обмежені десятьма прожитковими мінімумами. Тим часом прожитковий мінімум для цієї категорії громадян у січні зросте з 2 093 до 2361 гривень.

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Юристи пояснили, чому деяким ВПО можуть припинити виплачувати допомогу

Нагадаємо, нещодавно Фокус писав, що українські сім'ї, які проживають у Києві та області, можуть отримати фінансову допомогу від благодійного фонду "Деполь Україна". Фінансова допомога в розмірі 10,8 тисячі гривень доступна:

сім'ям, де є неповнолітні діти за умови, що сім'я отримала довідку ВПО не пізніше 90 днів тому;

особам із довідкою ВПО терміном до 30 днів на момент подання заявки;

українцям, яким не надавали фіндопомогу інші благодійні організації.

Крім того, 28 листопада Фокус повідомляв, що в деяких областях України переселенцям виплачують нову грошову допомогу.