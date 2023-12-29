Рейтинг найкращих роботодавців 2023: скільки заробляють у сфері IT і телекомунікацій

Фокус пояснює, як повномасштабна війна змінила сферу телекомунікацій та IT-галузь в Україні та які зараз зарплати пропонують своїм співробітникам провідні компанії.

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За оцінкою Світового банку, збитки телекомунікаційного ринку в Україні через повномасштабну війну, розв'язану Росією, станом на 2022 рік становили 2,3 мільярда доларів. Проте українські оператори телекомунікацій зуміли об'єднатися для підтримки зв'язку в умовах бойових дій. Про це йдеться в новому рейтингу Фокуса"Дефіцит кадрів диктує умови. Рейтинг найкращих роботодавців України 2023".

Телекомунікації в Україні у 2023 році: що відбувалося

Так, як свідчать дані Digital Quality of Life Index за 2023 рік(DQL 2023), за показником стабільності фіксованого інтернету Україна посіла перше місце у світі, стрибнувши одразу на 95 позицій. Примітно, що такий підйом фіксувався з середини 2022-го до середини 2023-го, тобто під час постійних обстрілів, пошкоджень мереж і блекаутів.

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Тим часом у щорічному звіті за швидкістю Інтернету в різних країнах світу, наша держава у 2023 році посіла 101 місце з 220. Так, середня швидкість завантаження даних в Україні становить 38,13 Мбіт/с.

Лідери рейтингу найкращих роботодавців 2023 року серед операторів зв'язку

lifecell. У компанії працюють близько тисячі співробітників і для всіх створені однакові умови для розвитку. На кінець грудня 2023-го, згідно з даними сайту з пошуку роботи, компанія відкрила 44 вакансії.

У компанії працюють близько тисячі співробітників і для всіх створені однакові умови для розвитку. На кінець грудня 2023-го, згідно з даними сайту з пошуку роботи, компанія відкрила 44 вакансії. "Київстар". Оператор покриває мережею всі українські міста та понад 28 тисяч сільських населених пунктів. На компанію працюють майже 3,5 тисячі співробітників. А наприкінці 2023 року на сайтах із пошуку роботи "Київстар" розмістив 52 вакансії.

Оператор покриває мережею всі українські міста та понад 28 тисяч сільських населених пунктів. На компанію працюють майже 3,5 тисячі співробітників. А наприкінці 2023 року на сайтах із пошуку роботи "Київстар" розмістив 52 вакансії. Vodafone Україна. Один із провідних роботодавців, завдяки якому роботу мають понад 3 000 українців. Наразі, за даними кадрового порталу, у компанії відкрито 68 вакансій. Переваги роботи в Vodafone: офіс у центрі, медичне страхування, бонуси та премії, гнучкий графік.

IT-галузь: як змінилася сфера і скільки тепер заробляють айтішники

Останні два роки виявилися для ІТ-сфери досить непростими. До економічних проблем на тлі війни додалися нові труднощі, пов'язані з різким розвитком штучного інтелекту. До кризи стартапів на світовому ринку в Україні додалися проблеми в аутсорсинговій сфері, коли 2022 року через великі проблеми з доступом до електроенергії та інтернету українські айтішники не могли працювати стабільно. Як підсумок — світові компанії, які наймали на роботу наших співвітчизників, переключилися на фахівців з інших країн.

Щодо зарплат, то, як розповіла керівниця департаменту підбору персоналу Jooble Аліса Лаговська, розробники, які можуть похвалитися більш ніж річним досвідом роботи, можуть отримувати по 500-700 доларів щомісяця. Медіанна зарплата розробників в Україні вже рік майже не змінюється і становить $3435.

Хто в лідерах рейтингу найкращих роботодавців 2023 року

GlobalLogic. У компанії є офіси в Києві, Харкові, Миколаєві та у Львові, де працює понад 5 тисяч співробітників. Станом на 26 грудня 2023-го на порталі DOU було опубліковано 7 вакансій у GlobalLogic.

У компанії є офіси в Києві, Харкові, Миколаєві та у Львові, де працює понад 5 тисяч співробітників. Станом на 26 грудня 2023-го на порталі DOU було опубліковано 7 вакансій у GlobalLogic. EPAM . В українському офісі компанії працюють 11 375 співробітників, тому компанія по праву вважається найбільшим IT-роботодавцем країни. На кінець грудня на кадрових порталах можна знайти чотири актуальні вакансії компанії EPAM.

. В українському офісі компанії працюють 11 375 співробітників, тому компанія по праву вважається найбільшим IT-роботодавцем країни. На кінець грудня на кадрових порталах можна знайти чотири актуальні вакансії компанії EPAM. SoftServe. Провідна українська ІТ-компанія з офісами в Європі, США, Канаді, Латинській Америці, Сінгапурі, Дубаї. У SoftServe працевлаштовано понад 10 тисяч співробітників. А 26 грудня 2023 року на порталі DOU з'явилися три вакансії в компанії.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні 2024 року можуть виникнути затримки з виплатами зарплат і пенсій. Як пояснила міністр економіки Юлія Свириденко, причина проблем: відсутність фінансової підтримки з боку Заходу.