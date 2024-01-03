Вистачить усім: у Міненерго розповіли, яка ситуація зі світлом у Києві

За інформацією Міністерства енергетики, вранці 3 січня в Києві та Київській області світло є у всіх споживачів, які раніше були знеструмлені через масовані ракетні обстріли.

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В українській енергосистемі 3 січня відсутній дефіцит електроенергії, проблем із генерацією не має бути протягом цієї доби. Електроенергією забезпечені всі споживачі, повідомили в Міністерстві енергетики.

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Як повідомляють у відомстві, в аварійний ремонт виведено блок ТЕЦ, протягом доби з короткострокових аварійних ремонтів у роботу вийшли чотири одиниці теплової генерації. У резерві перебувають ще два блоки теплових електростанцій, їх буде під'єднано до мережі, якщо виникне така необхідність.

Зазначається, що після масованих ракетних обстрілів з боку ЗС РФ, які сталися напередодні, 2 січня було знеструмлено високовольтні лінії та підстанції в Київській області. Також було тимчасово порушено роботу гідроелектростанції (ГЕС).

Але зараз ситуація з електропостачанням, як кажуть у відомстві, залишається стабільною: станом на ранок 3 січня в Києві та Київській області світло є у всіх споживачів, знеструмлених через масовані ракетні обстріли.

Водночас у Миколаївській області через вибух біля підстанції відключилася лінія ПЛ 150 кВ, унаслідок чого світло зникло у побутових споживачів. Фахівцям вдалося оперативно виправити ситуацію. Водночас було знижено генерацію шести вітроелектростанцій — увечері 2 січня роботу станцій було відновлено.

Крім того, під час артилерійського обстрілу ПЛ 110 кВ у Донецькій області відключився блок ТЕС, що призвело до знеструмлення побутових споживачів. Протягом години всі абоненти заживлені по резерву.

Водночас в "Укренерго" кажуть, що через бойові дії та з інших причин вранці 3 січня без світла залишається 412 населених пунктів.

"Через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Харківській області. Аварійно-відновлювальні роботи відбуваються залежно від ситуації з безпекою та з дозволу військових", — ідеться в повідомленні.

У компанії також зазначають, що рівень споживання електроенергії населенням поступово зростає. Причина: закінчення новорічних свят, початок робочого тижня та похолодання. Так, 2 січня, добовий максимум споживання зафіксовано ввечері — на 13,8% вище, ніж у вівторок, 26 грудня. А вже 3 січня, рівень споживання станом на 10:00 на 14% перевищує відповідний показник 2 січня.

"Таке різке підвищення рівня споживання створює значне додаткове навантаження на енергосистему. Для того щоб допомогти енергосистемі працювати в цей складний період, достатньо перенести використання енергоємних приладів із вечірніх годин максимального навантаження", — наголосили в "Укренерго".

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Нагадаємо, вранці 2 січня ЗС РФ здійснили масований ракетний удар по Києву. Унаслідок обстрілу було пошкоджено будинки, є постраждалі та загиблі люди. За інформацією КГВА, Київ був обстріляний російськими крилатими ракетами типу Х-101/Х555/Х-55, випущеними з бомбардувальників. Крім того, окупанти для атаки по столиці задіяли МіГ-31, з якого було випущено аеробалістичні ракети "Кинджал". Зазначимо також, що внаслідок обстрілів близько 250 тисяч споживачів у Києві опинилися без світла.