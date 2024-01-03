Хватит всем: в Минэнерго рассказали, какая ситуация со светом в Киеве

По информации Министерства энергетики, утром 3 января в Киеве и Киевской области свет есть у всех потребителей, которые ранее были обесточены из-за массированных ракетных обстрелов.

Related video

В украинской энергосистеме 3 января отсутствует дефицит электроэнергии, проблем с генерацией не должно быть в течение этих суток. Электроэнергией обеспечены все потребители, сообщили в Министерстве энергетики.

Важно

Блэкауты в Украине: в Минэнерго рассказали, когда возможны массовые отключения света

Как сообщают в ведомстве, в аварийный ремонт выведен блок ТЭЦ, в течение суток из краткосрочных аварийных ремонтов в работу вышли четыре единицы тепловой генерации. В резерве находятся еще два блока тепловых электростанций, они будут подключены к сети, если возникнет такая необходимость.

Отмечается, что после массированных ракетных обстрелов со стороны ВС РФ, которые произошли накануне, 2 января были обесточены высоковольтные линии и подстанции в Киевской области. Также была временно нарушена работа гидроэлектростанции (ГЭС).

Но сейчас ситуация с электроснабжением, как говорят в ведомстве, остается стабильной: по состоянию на утро 3 января в Киеве и Киевской области свет есть у всех потребителей, обесточенных из-за массированных ракетных обстрелов.

В то же время в Николаевской области из-за взрыва у подстанции отключилась линия ВЛ 150 кВ, в результате свет исчез у бытовых потребителей. Специалистам удалось оперативно исправить ситуацию. При этом была снижена генерация шести ветроэлектростанций — вечером 2 января работа станций была возобновлена.

Кроме того, во время артиллерийского обстрела ВЛ 110 кВ в Донецкой области отключился блок ТЭС, что привело к обесточиванию бытовых потребителей. В течение часа все абоненты запитаны по резерву.

В то же время в "Укрэнерго" говорят, что из-за боевых действий и по другим причинам утром 3 января без света остается 412 населенных пунктов.

"Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Харьковской области. Аварийно-восстановительные работы происходят в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных", — сказано в сообщении.

В компании также отмечают, что уровень потребления электроэнергии населением постепенно возрастает. Причина: окончание новогодних праздников, начало рабочей недели и похолодание. Так, 2 января, суточный максимум потребления зафиксирован вечером — на 13,8% выше, чем во вторник, 26 декабря. А уже 3 января, уровень потребления по состоянию на 10:00 на 14% превышает соответствующий показатель 2 января.

"Такое резкое повышение уровня потребления создает значительную дополнительную нагрузку на энергосистему. Для того чтобы помочь энергосистеме работать в этот сложный период, достаточно перенести использование энергоемких приборов с вечерних часов максимальной нагрузки", — подчеркнули в "Укрэнерго".

Важно

Свет по графику зимой: эксперт объяснил, возможны ли блэкауты в Украине

Напомним, утром 2 января ВС РФ осуществили массированный ракетный удар по Киеву. В результате обстрела были повреждены дома, есть пострадавшие и погибшие люди. По информации КГВА, Киев был обстрелян российскими крылатыми ракетами типа Х-101/Х555/Х-55, выпущенными с бомбардировщиков. Кроме того, оккупанты для атаки по столице задействовали МиГ-31, с которого были выпущены аэробаллистические ракеты "Кинжал". Отметим также, что в результате обстрелов около 250 тысяч потребителей в Киеве оказались без света.