Польські фермери погрожують знову заблокувати пункт "Шегині — Медика": що вимагають

Як розповів лідер фермерів-протестувальників Роман Кондров, вони поки що не отримали жодних письмових запевнень у тому, що їхні вимоги якось виконуватимуться.

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Польські фермери погрожують знову заблокувати пункт пропуску "Шегині — Медика". Про це повідомляє Polska Agencja Prasowa.

Як розповів фермерів Роман Кондров, вони хочуть отримати письмове підтвердження того, що їхні попередні вимоги було виконано.

Напередодні до Медики прибув міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський і запевнив протестувальників у тому, що всі їхні вимоги будуть виконані. Серед них:

включення субсидії на кукурудзу;

збільшення суми ліквідних кредитів для фермерів;

збереження сільськогосподарського податку на рівні минулого року.

За словами Кондрова, протестувальники поки що не отримали жодних письмових запевнень у тому, що їхні вимоги якось будуть виконуватися. Він зазначив, що говоритиме про це із заступником міністра сільського господарства Стефаном Краєвським. Якщо переговори ні до чого не приведуть, то протестувальники погрожують знову заблокувати пункт пропуску.

"Для нас важливо, щоб ми отримали письмове запевнення, що наші вимоги будуть виконані. Якщо міністр не може дати такого запевнення, нехай це напише прем'єр-міністр", — сказав він.

Нагадаємо, що 23 грудня 2023 року фермери призупинили блокаду пункту пропуску "Шегині — Медика". За словами польського віцеміністра Міхала Колодзейчака, аграрії погодилися розблокувати кордон, проте зажадали якнайшвидшої реалізації їхніх вимог.

Зазначимо, що польські перевізники розпочали страйк на польсько-українському кордоні ще 6 листопада. Згодом польські перевізники повністю заблокували проїзд вантажівок на двох пунктах пропуску на кордоні з Україною.