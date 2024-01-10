Чи подорожчають пасажирські квитки у 2024 році: в "Укрзалізниці" пояснили, що буде

Як зазначив керівник із пасажирських комунікацій перевізника Олександр Шевченко, наразі компанія є єдиною логістичною артерією, що везе всіх.

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Українці, які часто користуються послугами "Укрзалізниці" та подорожують країною на поїздах, можуть не переживати щодо того, що їм доведеться платити більше за квитки. Як сказав в інтерв'ю "Українському Радіо" керівник із пасажирських комунікацій УЗ Олександр Шевченко, перевізник не планує найближчим часом змінювати ціни на квитки на пасажирські поїзди, які виконують внутрішні рейси.

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Він зазначив, що у грудні 2023 року для пасажирів подорожчали міжнародні квитки.

"У грудні ми зробили часткове подорожчання міжнародних квитків, необхідне, щоб ціна всередині країни залишалася незмінною", — пояснив він.

За його словами, загалом "Укрзалізниця" вже зараз перевозить таку кількість пасажирів, як до повномасштабної війни. Наприклад, у 2023 у поїздах далекого сполучення проїхалося 25 мільйонів пасажирів. А до Європи "Укрзалізниця" торік перевезла рекордні 2,1 мільйона пасажирів.

"Зараз, по суті, ми — єдина логістична артерія, що везе все і всіх", — підкреслив Олександр Шевченко.

Також він зазначив, що великою популярністю серед українців користують маршрути, які з'єднують між собою Схід та Південь.

"Це поїзди в Краматорськ, Слов’янськ, Покровськ. Також є попит на Миколаївський, Херсонський напрямки та Запоріжжя. Там постійний потік пасажирів, ми зараз багато в чому пріоритезуємо ці потоки, будемо продовжувати давати максимум поїздів. І окрема історія — західна частина країни, зокрема, гори", — сказав керівник із пасажирських комунікацій "Укрзалізниці".

Квитки на поїзд через "Дію"

На початку листопада 2023 року пасажирам спростили процес купівлю квитків на поїзди рейсу "Київ-Варшава". Так, зараз придбати квиток на найпопулярніший поїзд в застосунку "Укрзалізниці" можна тільки з "Дія.Підписом". Як пояснив віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров нововведення також спрямоване на боротьбу з перекупниками.

"Верифікація акаунта через "Дію" підтвердить, що ви — реальна людина", — сказав Федоров.

Як працює верифікація. Для того, щоби верифікувати профіль, пасажири можуть використати два способи:

Зайти у свій профіль і там на головному екрані буде доступна кнопка підтвердження;

Під час купівлі квитків на поїзд Київ — Варшава або під час повернення квитків на міжнародні рейси.

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Нагадаємо, влітку 2023 року "Укрзалізниця" запустила перші жіночі купе на низці своїх поїздів. Їхати в таких купе можуть тільки жінки та діти віком до шести років.