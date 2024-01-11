Банки змінили ставки за кредитами: скільки коштує позика для українців

Взяти кредит для українців стало дорожче, оскільки банки підняли рівень ставок для населення.

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У Національному банку України (НБУ) розрахували процентні ставки за новими кредитами банків для населення в січні 2024 року. Про це йдеться в оперативних даних державного регулятора.

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Як свідчать дані Нацбанку, ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті зросли з 5,3% до 6,4% річних. Середні процентні ставки за новими кредитами в національній валюті становлять 33,7% річних. Протягом року ставки зросли на 4,3 відсоткових пункти.

Ставки за гривневими кредитами для підприємств зросли з 16,6% до 17,5% річних, за валютними зросли з 4,6% до 6,4%.

На яких умовах банки кредитують населення у 2024 році Фото: НБУ

Кредитний портфель банків за рік скоротився на 1% до 998 мільярда гривень. Для населення показник зріс на 5,7% до 222 мільярдів гривень, для підприємств скоротився на 2% до 758 млрд гривень.

Як зміниться кредитування у 2024 році

За словами першої заступниці голови правління Глобус Банку Олени Дмитрієвої, 2024 року має відбутися пожвавлення кредитування в країні. Так, 28 грудня вона розповіла, що в новому році банки сконцентруються на наданні автокредитів, іпотек і позик малому і середньому бізнесу.

Зниження ставок при цьому може скласти від 2 до 4% і все залежатиме від виду кредиту, терміну його сплати, а також початкового внеску.

"Запити громадян на той чи інший вид кредиту за прийнятними умовами майже невичерпні. У 2024 році будь-які позитивні зміни в кредитних умовах будуть зумовлені виключно економічними факторами", — зазначила банкір.

До слова, 22 грудня президент Володимир Зеленський підписав закон про зменшення ставок за кредитами. Тепер українці мають можливість платити втричі менші річні відсотки за споживчі кредити. При цьому фінансові установи мають перевіряти, чи здатна людина повернути гроші.

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Тим часом голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у своїй колонці для Фокуса 10 січня написав, що в поточному році на українському валютному ринку збережеться режим керованої гнучкості, якщо буде виконано одну умову.

Також зазначимо, що за підсумками 2023 року комерційні українські банки продали населенню 2,596 мільярда доларів.