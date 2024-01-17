Українцям пообіцяли відключити ще одну комунальну послугу: хто залишиться без газу

У компанії "Кременчукгаз" кажуть, за два роки повномасштабної війни 25% абонентів накопичили борг за розподіл газу на суму в 12 мільйонів гривень.

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В Україні боржникам за комунальні послуги обіцяють відключати не тільки електроенергію, а й газ. Такими заходами газовики погрожують споживачам у Полтавській області. Про це 16 січня повідомило видання "Кременчуцький Телеграф".

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Так, у компанії "Кременчукгаз" журналістам сказали, що відключати боржників від газу збираються вже в лютому. Там кажуть, що борг за розподіл газу майже за два роки повномасштабної війни сягнув позначки у 12 мільйонів гривень.

"У нас таких боргів з розподілу газу, як за останні два роки, ніколи не було. Якщо станом на початок 2022 року борг населення був менше мільйона, то зараз це майже 12 мільйонів гривень. Відсоток сплати населення досить високий — це близько 75%, але 25% накопичили такі борги", — розповіли в компанії.

На підприємстві також пояснили, що борги за газ абонентів не можна назвати великими. Наприклад, найвищі суми заборгованості становлять 3-4 тисячі гривень з абонента.

Але відключати жителів регіону від газу не будуть миттєво. Спочатку їм надішлють повідомлення про те, що накопичилася заборгованість. А кардинальні заходи, як очікується, компанія почне запроваджувати вже з лютого.

"Ми будемо реалізовувати все, що передбачає скасування мораторію на відключення боржників. Є термін, у який споживач має або погасити заборгованість, або звернутися за реструктуризацією. Кожен випадок розглядатимемо індивідуально. Якщо не буде реакції від споживачів, будемо їх відключати", — зазначили в "Кременчукгазі".

Доставка газу: скільки платять українці у 2024 році

Щомісячна плата за доставку газу впродовж цього року, як і суми в платіжках, залежать від того, скільки було спожито "блакитного палива" впродовж минулого газового року, що тривав з 1 жовтня 2022 року по 30 вересня 2023-го . Плату за доставку газу можна розрахувати самостійно.

Для цього весь обсяг газу, спожитий за попередній газовий рік, необхідно розділити на 12 і помножити на тариф, встановлений вашим оператором газорозподільної мережі.

Так, наприклад у Києві за умови, що споживач використав 1,6 тисячі кубічних метрів газу за цілий рік, щомісячний платіж буде таким:

1,49*1 600 кубів/12 = 198,66 гривні.

Нагадаємо, 15 січня в компанії "Нафтогаз України" розповіли, скільки газу зосереджено в підземних сховищах і чи вистачить обсягів для того, щоб успішно завершити опалювальний сезон 2023/2024.

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Також Фокус розповідав, скільки українцям доведеться платити за технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у 2024 році.