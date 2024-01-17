Украинцам пообещали отключить еще одну коммунальную услугу: кто останется без газа

В компании "Кременчукгаз" говорят, за два года полномасштабной войны 25% абонентов накопили долг за распределение газа на сумму в 12 миллионов гривен.

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В Украине должникам за коммунальные услуги обещают отключать не только электроэнергию, но и газ. Такими мерами газовики грозят потребителям в Полтавской области. Об этом 16 января сообщило издание "Кременчугский Телеграф".

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Так, в компании "Кременчукгаз" журналистам сказали, что отключать должников от газа собираются уже в феврале. Там говорят, что долг за распределение газа почти за два года полномасштабной войны достиг отметки в 12 миллионов гривен.

"У нас таких долгов по распределению газа, как за последние два года, никогда не было. Если по состоянию на начало 2022 года долг населения был меньше миллиона, то сейчас это почти 12 миллионов гривен. Процент уплаты населения достаточно высок – это около 75%, но 25% накопили такие долги", – рассказали в компании.

На предприятии также объяснили, что долги за газ абонентов нельзя назвать большими. Например, самые высокие суммы задолженности составляют 3-4 тысячи гривен с абонента.

Но отключать жителей региона от газа не будут сиюминутно. Сначала им пришлют сообщения о том, что накопилась задолженность. А кардинальные меры, как ожидается, компания начнет вводить уже с февраля.

"Мы будем реализовывать все, что предполагает отмену моратория на отключение должников. Есть срок, в который потребитель должен либо погасить задолженность, либо обратиться за реструктуризацией. Каждый случай будем рассматривать индивидуально. Если не будет реакции от потребителей, будем их отключать", – отметили в "Кременчукгазе".

Доставка газа: сколько платят украинцы в 2024 году

Ежемесячная плата за доставку газа в течение этого года, как и суммы в платежках, зависят от того, сколько было потреблено "голубого топлива" в течение прошлого газового года, который длился с 1 октября 2022 года по 30 сентября 2023-го. Плату за доставку газа можно рассчитать самостоятельно.

Для этого весь объем газа, потребленный за предыдущий газовый год, необходимо разделить на 12 и умножить на тариф, установленный вашим оператором газораспределительной сети.

Так, например в Киеве при условии, что потребитель использовал 1,6 тысячи кубических метров газа за целый год, ежемесячный платеж будет следующим:

1,49*1 600 кубов/12 = 198,66 гривны.

Напомним, 15 января в компании "Нафтогаз Украина" рассказали, сколько газа сосредоточено в подземных хранилищах и хватит ли объемов для того, чтобы успешно завершить отопительный сезон 2023/2024.

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Также Фокус рассказывал, сколько украинцам придется платить за техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения в 2024 году.