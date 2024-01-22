До 150 квадратів: які зміни у "єВідновлення" вносить нова постанова уряду

Уряд обмежив площу знищеного житла, за яким сплачуватиметься компенсація у межах "єВідновлення". Разом з тим постанова вносить і позитивні зміни до державної програми. Фокус з'ясував деталі.

Related video

Постанова Кабміну №39 від 16 січня передбачає, що державна компенсація у межах програми "єВідновлення" покриватиме площу не більше 150 кв. м для квартири та до 200 кв. м для будинку садибного типу, садового або дачного будинку. Про це пише Фокус у новій статті "Ремонт оплатять, та не весь. Які компенсації доступні завдяки програмі "єВідновлення"".

За словами оглядачки ринку нерухомості Вікторії Берещак, якщо оселя, яка зазнала руйнувань внаслідок агресії РФ більша, решта площі має бути подана у заяві на компенсацію за рахунок репарацій або інших джерел. Крім того, постанова КМУ має низку інших важливих нововведень для програми "єВідновлення".

Згідно з постановою, девелопер має не просто збудувати будинок, але й підтвердити на проміжному етапі будівництва, що кошти використані за цільовим призначенням Фото: Gettyimages

"Рішення уряду має спростити реалізацію житлових сертифікатів, адже припинити право власності на знищене майно можна буде за допомогою витягу з Реєстру пошкодженого та знищеного майна. Нагадаю, що для того, щоб скористатись заброньованими коштами за сертифікатом, тобто оформити право-власності на нову квартиру/будинок, треба анулювати попереднє. Раніше це було менш зручно. За офіційною інформацією, вже понад 2 тисячі сформованих [житлових] сертифікатів. Це дійсно має пришвидшити процес їхньої реалізації, а отже підживити ринок", — сказала вона Фокусу.

Реалізація сертифікатів пришвидшиться, адже тепер припинити право власності на знищене майно можна за допомогою витягу з Реєстру пошкодженого та знищеного майна

Разом з тим, продовжила експертка, постанова прописує механізм оскарження рішення комісії про відмову в компенсації або щодо її розміру. "Треба протягом 5 робочих днів звернутись до уповноваженого органу місцевого самоврядування в електронній формі з цифровим підписом або ж у паперовій на адресу комісії/ОМС", — зауважила Берещак.

Які зміни для забудовників у новій постанові КМУ

Нова постанова також передбачає чітке регулювання компенсацій на будівництво будинків — потрібно не просто збудувати будинок, але й підтвердити на проміжному етапі будівництва, що кошти використані за цільовим призначенням, щоб отримати решту суми, каже Вікторія Берещак.

Важливо

В Україні виплачують нову компенсацію за програмою "єВідновлення": хто отримає гроші

"Гроші будуть заходити на рахунок двома платежами: 50% суми після затвердження рішення комісії про надання компенсації, а залишок — після надання комісії повідомлення про проведення проміжного етапу будівництва, після чого комісія має скласти акти підтвердження за результатами перевірки, що ви будуєте, і підготувати висновок щодо виплати залишку коштів", — розповіла експертка.

Держава компенсуватиме вартість квартир до 150 кв.м і будинків до 200 кв.м, решта — за рахунок майбутніх репарацій

У проміжному акті перевірки обов’язково мають бути такі компоненти:

фото місця будівництва та/або придбаної будівельної продукції;

копії чеків на придбання продукції або за наявності — виписка банку зі спеціального рахунка;

копії актів виконаних робіт/наданих послуг, пов’язаних із створенням об’єкта будівництва.

"Не пізніше 30 днів по завершенню будівництва потрібно подати повідомлення про завершення робіт через "Дію" або в паперовому варіанті, щоб засвідчити цільове використання коштів", — резюмувала оглядачка ринку нерухомості.

Важливо

Компенсації за пошкоджене житло: українцям розповіли, чи доведеться платити податок

Нагадаємо, подати заявку на відшкодування за програмою "єВідновлення" співвласники зруйнованого житла можуть у застосунку "Дія". Кожен співвласник отримає виплату відповідно до його частки.

Також Фокус писав, що перший сертифікат на нове житло в Україні отримала сім’я, танхаус якої згорів вщент під час наступу російських військ на Київщині у 2022 році. Родина з Гостомеля обрала будинок у Бучі.