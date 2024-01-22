До 150 квадратов: какие изменения в "єВідновлення" вносит новое постановление правительства

Правительство ограничило площадь уничтоженного жилья, по которому будет выплачиваться компенсация в рамках "єВідновлення". Вместе с тем постановление вносит и положительные изменения в государственную программу. Фокус выяснил детали.

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Постановление Кабмина №39 от 16 января предусматривает, что государственная компенсация в рамках программы "єВідновлення" будет покрывать площадь не более 150 кв. м для квартиры и до 200 кв. м для дома усадебного типа, садового или дачного дома. Об этом пишет Фокус в новой статье "Ремонт оплатят, но не весь. Какие компенсации доступны благодаря программе "єВідновлення"".

По словам обозревателя рынка недвижимости Виктории Берещак, если дом, который подвергся разрушениям в результате агрессии РФ больше, остальная площадь должна быть подана в заявлении на компенсацию за счет репараций или других источников . Кроме того, постановление КМУ имеет ряд других важных нововведений для программы "єВідновлення".

Согласно постановлению, девелопер должен не просто построить дом, но и подтвердить на промежуточном этапе строительства, что средства использованы по целевому назначению Фото: Gettyimages

"Решение правительства должно упростить реализацию жилищных сертификатов, ведь прекратить право собственности на уничтоженное имущество можно будет с помощью выписки из Реестра поврежденного и уничтоженного имущества. Напомню, что для того, чтобы воспользоваться забронированными средствами по сертификату, то есть оформить право собственности на новую квартиру/дом, надо аннулировать предыдущее. Раньше это было менее удобно. По официальной информации, уже более 2 тысяч сформированных [жилищных] сертификатов. Это действительно должно ускорить процесс их реализации, а значит подпитать рынок", — сказала она Фокусу.

Реализация сертификатов ускорится, ведь теперь прекратить право собственности на уничтоженное имущество можно с помощью выписки из Реестра поврежденного и уничтоженного имущества

Вместе с тем, продолжила эксперт, постановление прописывает механизм обжалования решения комиссии об отказе в компенсации или относительно ее размера. "Надо в течение 5 рабочих дней обратиться в уполномоченный орган местного самоуправления в электронной форме с цифровой подписью или в бумажной в адрес комиссии/ОМС", — отметила Берещак.

Какие изменения для застройщиков в новом постановлении КМУ

Новое постановление также предусматривает четкое регулирование компенсаций на строительство домов — нужно не просто построить дом, но и подтвердить на промежуточном этапе строительства, что средства использованы по целевому назначению, чтобы получить остальную сумму, говорит Виктория Берещак.

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"Деньги будут заходить на счет двумя платежами: 50% суммы после утверждения решения комиссии о предоставлении компенсации, а остаток — после предоставления комиссии сообщения о проведении промежуточного этапа строительства, после чего комиссия должна составить акты подтверждения по результатам проверки, что вы строите, и подготовить заключение о выплате остатка средств", — рассказала эксперт.

Государство будет компенсировать стоимость квартир до 150 кв.м и домов до 200 кв.м, остальное — за счет будущих репараций

В промежуточном акте проверки обязательно должны быть следующие компоненты:

фото места строительства и/или приобретенной строительной продукции;

копии чеков на приобретение продукции или при наличии — выписка банка со специального счета;

копии актов выполненных работ/оказанных услуг, связанных с созданием объекта строительства.

"Не позднее 30 дней по завершению строительства нужно подать уведомление о завершении работ через "Дію" или в бумажном варианте, чтобы засвидетельствовать целевое использование средств", — резюмировала обозреватель рынка недвижимости.

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Напомним, подать заявку на возмещение по программе "єВідновлення" совладельцы разрушенного жилья могут в приложении "Дія". Каждый совладелец получит выплату в соответствии с его долей.

Также Фокус писал, что первый сертификат на новое жилье в Украине получила семья, танхаус которой сгорел дотла во время наступления российских войск на Киевщине в 2022 году. Семья из Гостомеля выбрала дом в Буче.