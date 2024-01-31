Субсидії в лютому: яким буде розмір виплат від держави

Українці, які не можуть самостійно платити за всі комунальні послуги через брак грошей, можуть звернутися за призначенням субсидії від держави. Фокус розповідає, що зміниться в субсидіях з 1 лютого.

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Українські домогосподарства продовжують користуватися допомогою на оплату житлово-комунальних послуг. Тим часом Фокус розповість, яким буде розмір субсидії з 1 лютого 2024 року.

Яким буде розмір субсидії в лютому

Для українців середній розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг в опалювальний сезон 2023/2024 буде на рівні 1 410 гривень. Скорочувати розмір житлових субсидій після того, як з 1 січня підвищилася мінімальна зарплата, уряд не планує.

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Ба більше, у 2024 році держава хоче збільшити витрати на субсидії. Так, цього року в держбюджеті на субсидії закладено 50 мільярдів гривень для 3 мільйонів українських сімей. Цей показник на 25% перевищує рівень 2023 року.

Субсидії на опалювальний період 2023-2024 розраховують на основі доходів доходи за I-II квартали 2023 року, а розмір пенсійної виплати (як дохід) враховують за серпень 2023 року.

Як оформити субсидію

Звернутися за оформлення субсидії можна кількома способами:

через веб-портал електронних послуг ПФУ, мобільний додаток ПФУ або через портал "Дія";

до будь-якого сервісного центру ПФУ, без прив'язки до місця реєстрації;

особисто звернутися до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади та посадових осіб ЦНАПу;

поштою — надіслати звернення до Пенсійного фонду України (ПФУ).

При цьому, як пояснив Фокусу керуючий партнер Evrika Law Андрій Шабельніков, домогосподарствам можуть і відмовити в наданні субсидії. Для цього є кілька причин, серед яких:

площа квартири перевищує 130 квадратних метрів, а площа будинку — 230 квадратних метрів (крім дитячих будинків сімейного типу, прийомних, багатодітних сімей та інші;)

перевищує 130 квадратних метрів, а площа будинку — 230 квадратних метрів (крім дитячих будинків сімейного типу, прийомних, багатодітних сімей та інші;) особа володіє транспортним засобом віком менше п'яти років або більш ніж одним транспортним засобом, з року випуску якого минуло менше 15 років (крім отриманих безоплатно або пільгових ТЗ, мопедів, причепів, а також мотоциклів, вартість яких не перевищує 4 розміри мінімальної заробітної плати — у 2024 році ця сума становить 28,4 тисячі гривень);

або більш ніж одним транспортним засобом, з року випуску якого минуло менше 15 років (крім отриманих безоплатно або пільгових ТЗ, мопедів, причепів, а також мотоциклів, вартість яких не перевищує 4 розміри мінімальної заробітної плати — у 2024 році ця сума становить 28,4 тисячі гривень); у складі сім'ї є повнолітня особа, яка не навчалася, не була зареєстрована як безробітна , не отримувала доходу або він був меншим за розмір мінімальної заробітної плати;.

, не отримувала доходу або він був меншим за розмір мінімальної заробітної плати;. особа перебувала за кордоном у сукупності понад 60 днів на рік.

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Нагадаємо також, що в Україні продовжує діяти посилений варіант моніторингу виплат житлових субсидій. Це означає, що органи проводять одразу три етапи перевірки. Також 10 грудня Фокус розповідав, на які фінансові пільги мають право учасники бойових дій.