У США пакет допомоги для України досі не затверджений. Проте оптимістичним повідомленням стало рішення ЄС надати Україні 50 млрд євро. Скільки коштів потребує український бюджет та чи реально пережити довготривалі паузи у наданні західного фінансування?

Related video

За даними Міністерства фінансів, основними джерелами фінансування держбюджету від початку війни і до жовтня є військові облігації, кредити від міжнародних фінансових організацій, а також двосторонні кредити та гранти. Решта коштів надійшла ззовні, тобто, від партнерів країни. Загалом з 24 лютого 2022 року міжнародні партнери спрямували Україні 73,7 млрд доларів США прямої бюджетної підтримки.

У 2024 році, як сподіваються в уряді, міжнародні партнери нададуть Україні не менше 37 млрд доларів. На минулому тижні в ЄС узгодили виділення Україні пакету на 50 млрд євро. Євросоюз надаватиме кошти поетапно та лише за виконання Україною певних умов, серед яких, зокрема, реформи та законопроєкти. Очікується, що невдовзі від ЄС Україна може отримати транш у розмірі 4,5 млрд євро. Але цих коштів може не вистачити, адже, як вже згадувалось, цього року бюджет потребує зовнішньої підтримки у розмірі понад 37 млрд. доларів.

"Якщо говорити про так званий план "Б", то, напевно, 2024 року його шукати не буде потреби, адже 50 млрд євро від Євросоюзу ми маємо, американці, напевно, теж дадуть. Тож ми 2024 рік проживемо в тій чи іншій мірі комфортно. А от якщо цього не буде надалі, то план "Б" — це переведення економіки на воєнні рейки", — пояснив економіст, член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

План "Б" — це переведення економіки на воєнні рейки, каже експерт Фото: The Washington Post

Економіка на "воєнних рейках" — що це означає для країни

Експерт зауважує, що ті "воєнні рейки", які існували під час Другої світової війни, теоретично можуть чекати і на Україну. Він перелічив ознаки такого стану економіки, серед яких, зокрема, назвав замороження соціальних стандартів, централізацію всіх бюджетних видатків в одному місці, трудові армії, до яких теж будуть мобілізовувати.

"Ми готові до цих дуже непопулярних речей? Але це чекає на нас без макрофінансової допомоги. Вже сьогодні ми маємо дуже велике зростання цін на молоко, мясо, картоплю. Чому? А все просто: пройдіться по селах. Робочих рук немає. Тому що мобілізація пройшлася по сільській місцевості. А у нас з вами 80% молокосировини виробляється в домогосподарствах населення. Якщо немає там людей, як працювати? Що буде відбуватися? Буде зменшуватися загальний рівень виробництва", — каже Олег Пендзин.

Важливо

Під загрозою економіка та рейтинг влади: які ризики в нового законопроєкту про мобілізацію

Водночас є сподівання, що країна здобуде демографічну стійкість завдяки активній імміграційна політиці, що забезпечить повернення українців та привабить працівників з інших країн, а також проєктам з відновлення і допомоги бізнесу.

ВПК як основа: якою може бути економіка далі без грошей Заходу

Нагадаємо, на думку економічного експерта Олексія Куща, в Україні більше 60% ВВП — це сектор послуг, який формує найбільшу зайнятість населення та вклад у ВВП, і цей сектор неможливо перевести у формат воєнної економіки.

Посилення сектору ВПК - це можливості для економіки та фінансування бюжету, кажуть експерти

"Перевести його у формат воєнної економіки — це завідомо програти. Уявіть собі, як мільйони барбершоперів, офіціантів, ФОПів чи масажистів крокують у холодні цехи, де останній верстат зупинився років 20 тому. І все вже здано на металобрухт. Тому такі статті про воєнну економіку дійсно виглядають духопідйомно, і слова про неї звучать надихаюче, але це все — від незнання сучасних економічних процесів. З реальністю це не має нічого спільного, і це не реалізуємо в принципі, навіть в РФ", — наголосив експерт. За його словами, найкраще для України — це акумулювати доходи від сировинного сектору та сектору послуг на потреби технічної освіти, науки, інновацій і стимулів розвитку проривних галузей промисловості, зокрема ВПК. Тобто, дати можливість цивільній економіці заробити гроші для фінансування необхідних галузей ВПК.

Як повідомлялось, в США можуть схвалити 61 млрд доларів допомоги Україні вже незабаром. Про це сказав американський політик Чак Шумер. За його словами, текст угоди буде оприлюднено 2-4 лютого. Він планує призначити голосування за закон не пізніше 7 лютого. Також Фокус писав, Україні обов’язково потрібно буде проводити реструктуризацію приватного боргу у 2024 році — реструктуризація навіть закладена у програму МВФ.