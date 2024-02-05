В США пакет помощи для Украины до сих пор не утвержден. Однако оптимистичным сообщением стало решение ЕС предоставить Украине 50 млрд евро. Сколько средств необходимо украинскому бюджету и реально ли пережить долговременные паузы в предоставлении западного финансирования?

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По данным Министерства финансов, основными источниками финансирования госбюджета с начала войны и до октября являются военные облигации, кредиты от международных финансовых организаций, а также двусторонние кредиты и гранты. Остальные средства поступили извне, то есть, от партнеров страны. Всего с 24 февраля 2022 года международные партнеры направили Украине 73,7 млрд долларов США прямой бюджетной поддержки.

В 2024 году, как надеются в правительстве, международные партнеры предоставят Украине не менее 37 млрд. долларов. На прошлой неделе в ЕС согласовали выделение Украине пакета на 50 млрд евро. Евросоюз будет предоставлять средства поэтапно и только при выполнении Украиной определенных условий, среди которых, в частности, реформы и законопроекты. Ожидается, что вскоре от ЕС Украина может получить транш в размере 4,5 млрд евро. Но этих средств может не хватить, ведь, как уже упоминалось, в этом году бюджет нуждается во внешней поддержке в размере более 37 млрд долларов.

"Если говорить о так называемом плане "Б", то, наверное, в 2024 году его искать не будет необходимости, ведь 50 млрд евро от Евросоюза мы имеем, американцы, наверное, тоже дадут. Поэтому мы 2024 год проживем в той или иной степени комфортно. А вот если этого не будет в дальнейшем, то план "Б" — это перевод экономики на военные рельсы", — пояснил экономист, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

План "Б" — это перевод экономики на военные рельсы, говорит эксперт Фото: The Washington Post

Экономика на "военных рельсах" — что это значит для страны

Эксперт отмечает, что те "военные рельсы", которые существовали во время Второй мировой войны, теоретически могут ждать и Украину. Он перечислил признаки такого состояния экономики, среди которых, в частности, назвал замораживание социальных стандартов, централизацию всех бюджетных расходов в одном месте, трудовые армии, в которые тоже будут мобилизовать.

"Мы готовы к этим очень непопулярным вещам? Но это ждет нас без макрофинансовой помощи. Уже сегодня мы имеем очень большой рост цен на молоко, мясо, картофель. Почему? А все просто: пройдитесь по селам. Рабочих рук нет. Потому что мобилизация прошлась по сельской местности. А у нас с вами 80% молокосырья производится в домохозяйствах населения. Если нет там людей, как работать? Что будет происходить? Будет уменьшаться общий уровень производства", — говорит Олег Пендзин.

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В то же время есть надежда, что страна получит демографическую устойчивость благодаря активной иммиграционной политике, которая обеспечит возвращение украинцев и привлечет работников из других стран, а также проектам по восстановлению и помощи бизнесу.

ВПК как основа: какой может быть экономика дальше без денег Запада

Напомним, по мнению экономического эксперта Алексея Куща, в Украине более 60% ВВП — это сектор услуг, который формирует наибольшую занятость населения и вклад в ВВП, и этот сектор невозможно перевести в формат военной экономики.

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"Перевести его в формат военной экономики — это заведомо проиграть. Представьте себе, как миллионы барбершоперов, официантов, ФОПов или массажистов шагают в холодные цеха, где последний станок остановился лет 20 назад. И все уже сдано на металлолом. Поэтому такие статьи о военной экономике действительно выглядят духоподъемно, и слова о ней звучат вдохновляюще, но это все — от незнания современных экономических процессов. С реальностью это не имеет ничего общего, и это не реализуемо в принципе, даже в РФ", — подчеркнул эксперт. По его словам, лучше всего для Украины — это аккумулировать доходы от сырьевого сектора и сектора услуг на нужды технического образования, науки, инноваций и стимулов развития прорывных отраслей промышленности, в частности ВПК. То есть, дать возможность гражданской экономике заработать деньги для финансирования необходимых отраслей ВПК.

Как сообщалось, в США могут одобрить 61 млрд долларов помощи Украине уже вскоре. Об этом сказал американский политик Чак Шумер. По его словам, текст соглашения будет обнародован 2-4 февраля. Он планирует назначить голосование за закон не позднее 7 февраля. Также Фокус писал, Украине обязательно нужно будет проводить реструктуризацию частного долга в 2024 году — реструктуризация даже заложена в программу МВФ.