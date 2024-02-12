Польські фермери заблокували два нових пункти пропуску в Україну, — ДПСУ

За інформацією прикордонників, під час планування поїздок варто враховувати можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

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Польські фермери у понеділок, 12 лютого, розпочали акцію протесту ще на двох пунктах пропуску через україно-польський кордон — "Зосін" і "Долгобичув" — і відновили блокування пропуску "Шегині". Про це повідомила Держприкордонслужба України (ДПСУ) в офіційному телеграм-каналі.

Блокада на пропуску "Зосін", за інформацією ДПСУ, розпочалась зранку — о 10:10.

"Протестувальники мають намір пропускати по три вантажівки на годину. Легкові автомобілі, автобуси, транспортні засоби з гуманітарною допомогою, а також транспортні засоби до 3,5 тонни в обох напрямках будуть оформлятись у звичайному режимі", — уточнюють прикордонники.

Крім того, заблоковано рух біля пункту пропуску "Долгобичув". Тут учасники протесту мають намір пропускати по дві вантажівки на годину в обидва напрямки.

"Поновлено блокування на напрямку пунктів пропуску "Медика – Шегині". Планується пропускати по одній вантажівці в годину. На пропуск легкового автотранспорту та автобусів акція протесту поширюватися не буде", — підкреслюють у ДПСУ.

Пункт пропуску "Угринів - Долгобичув" Пункт пропуску "Устилуг - Зосін" Пункт пропуску "Шегині - Медика"

Актуальна ситуація на україно-польському кордоні

Інформацію на в'їзд в Україну станом на 16:00 12 лютого можна побачити на скріні з сайту "єЧерга".

Фото: Скріншот

На виїзд з України, як повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України, станом на 15:00 12 лютого на жодному КПП так само не здійснюють пропуск пішоходів, а на пункті пропуску "Нижанковичі", як і раніше, пропускають лише вантажівки з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонни, без вантажу (окрім цистерн, для небезпечних вантажів, у т. ч. ПММ). При цьому прикордонники зауважують, що варто враховувати під час планування поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

Інциденти на кордоні 11 лютого

Раніше в неділю, 11 лютого, польські фермери електроболгарками зрізали пломби на українських вантажівках і висипали зерно просто на трасу. Цей інцидент був знятий на відео біля КПП "Ягодин — Дорогуськ".

Посол України у Республіці Польща Василь Зварич заявив, що Україна вимагає притягнути до відповідальності осіб, причетних до висипання зерна з вантажівок. Він уточнив, що вантажівки рухалися транзитом через Польщу до Литви. За його словами, після отримання інформації про розсипане польськими фермерами зерно з українських вантажівок, які опломбували після відповідних митних процедур, посольство і генеральне консульство України в Любліні невідкладно звернулося до польської поліції з вимогою відкрити справу за фактом цього ганебного злочину.

"Такі методи протестувальників не повинні толеруватися в європейській цивілізованій країні, не кажучи вже про моральну сторону цієї провокації. Тому ми вимагаємо знайти й притягнути винних до відповідальності", — написав Зварич у власному Facebook.

Він зауважив, що польська поліція відкрила провадження та розпочала необхідні процедури, а українські дипломати перебувають на прямому зв'язку з водіями цих вантажівок. Посол додав, що польські органи влади "мали б більш рішуче відреагувати в правовому полі на цей ганебний та образливий для українців і більшості поляків злочин та не дозволити подібних варварських дій у майбутньому".

Проте надвечір 11 лютого в інтернеті з’явилися нові відео з кадрами, як польські фермери насипають на дорогу землю і шини з метою блокади проїзду українських вантажівок. Сталося це біля пункту пропуску "Угринів — Долгобичув".

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