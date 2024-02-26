Українці зароблятимуть, купуючи вітчизняні товари: яку ідею реалізує Кабмін

За словами міністра економіки Юлії Свириденко, кешбек сервіс для українців мають розробити протягом наступних трьох місяців.

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У 2024 році, як очікується, в Україні запрацює програма національного кешбеку "Купуй українське", завдяки якій українцям повертатимуть частину коштів за купівлю товарів українських виробників. Про це сказав під час заходу "Зроблено в Україні" 26 лютого президент Володимир Зеленський, повідомляє видання Fоrbes.

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За його словами, фахівці вже втілюють технічні та економічні параметри програми. Планується, що гроші громадянам України повертатимуть на спеціальну карту.

"За купівлю певних типів товарів і послуг, вироблених в Україні, громадяни зможуть повернути частину коштів на спеціальну картку. Щоб гроші залишалися і працювали в Україні", — сказав він.

Тим часом міністр економіки Юлія Свириденко, за інформацією видання "Суспільне. Новини" зазначила, що на розробку такого сервісу необхідно близько трьох місяців.

"Тільки сьогодні отримали доручення від президента розробити кешбек сервіс для українців. Однозначно, що ця програма підвищить лояльність українських споживачів до українських товарів", — підкреслила вона.

При цьому уряд уже ухвалив постанову про просування товарів українського виробництва, зокрема, бренд "Зроблено в Україні", написав у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сумарний прогнозований ефект зростання споживчого попиту — це +0,14% нашого ВВП, це понад 22 тисячі нових робочих місць, це понад чотири мільярди гривень додаткових надходжень до бюджету", — написав він.

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Нагадаємо, що українські підприємці побоюються, що новий закон про мобілізацію сильно зашкодить українській економіці в умовах повномасштабної війни з Росією. Тому бізнес-асоціації закликають змінити пункти законопроєкту, що стосуються вилучення транспорту та електронних повісток.

Також Фокус писав про те, що в Україні пропонують відстрочити реформу Бюро економічної безпеки (БЕБ).