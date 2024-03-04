Виплати для біженців у Польщі: як оформити допомогу українцям з інвалідністю

Фінансова підтримка надається незалежно від доходу, одержуваного у зв'язку з інвалідністю.

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Українські біженці в Польщі можуть претендувати на нову фінансову підтримку. Але грошову допомогу виплатять не всім громадянам, а тільки одній категорії, йдеться на сайті польського Управління соціального страхування (ZUS).

Так, додаткові виплати в сусідній країні передбачені для українців з інвалідністю з реєстрацією в Польщі. Розмір виплати коливається від 600 до 4 тисяч злотих (від 5 729 гривень до 38 138 гривень).

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Виплати від держави також передбачені:

особам із громадянством країн Євросоюзу або легально зареєстрованим громадянам у Польщі, які мають дозвіл на офіційне працевлаштування в цій країні;

громадянам із висновком WZON (комісія з оцінки інвалідності) про рівень потреби в підтримці — його визначають спеціальними балами.

Допомогу виплачують тим, кому поставили 70 балів. Градація по виплатах така:

87–100 балів — у 2024 році;

78–86 балів — у 2025 році;

70–77 балів — у 2026 році.

Українцям з інвалідністю, які мають від 70 балів, надали можливість оформляти виплати з 2024 року, а їхні опікуни можуть отримувати допомогу за догляд з кінця 2023 року. Бали впливають на розмір виплат, але розмір самої допомоги не залежить від доходу.

Як оформити допомогу

Для цього громадянам України в Польщі потрібно звернутися до комісії WZON і надати:

листок непрацездатності людини з обмеженими фізичними можливостями;

довідку про інвалідність.

Після цього потрібно буде подати заявку в ZUS в електронній формі:

через електронні банкінги;

на платформі електронних послуг ZUS;

Висновки WZON надаються не більше, ніж на сім років.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що в Польщі планують продовжити тимчасовий захист для українців до весни 2025 року. Водночас правила перебування для біженців хочуть змінити.

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Так Фокус розповідав, що в деяких європейських країнах уже вводять нові правила підтримки біженців з України. Наприклад, в Ірландії планують знизити розміри виплат. А в Норвегії хочуть скасувати фінансову допомогу українцям, які відмовилися жити в центрах прийому біженців.