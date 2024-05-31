Хвороба, що позбавляє грошей і розуму: вчені виявили небезпечні наслідки деменції

Хоча деменція вже давно відома багатьом як небезпечне і невиліковне захворювання мозку, у неї виявилися куди більш масштабні наслідки. Вони починаються задовго до її прояву і змушують нас буквально викидати гроші на вітер.

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Дослідники виявили, що фінансові труднощі часто передують діагнозу деменції. Економісти та медичні експерти з Федерального резервного банку Нью-Йорка і Джорджтаунського університету проаналізували дані Medicare і Equifax, щоб зрозуміти зміни у фінансовій поведінці людей до і після постановки діагнозу хвороби Альцгеймера. Виявилося, що хвороба серйозно починає впливати на наше життя і благополуччя ще за роки до її виявлення, пише The New York Times.

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Нове дослідження виявило значне зниження кредитних балів і збільшення прострочень за іпотечними кредитами та кредитними картками задовго до постановки діагнозу деменція. За рік до постановки діагнозу ймовірність прострочення платежів за іпотекою була на 17,2% вищою, а за кредитними картками — на 34,3% вищою, ніж до початку захворювання. Ці проблеми почалися ще за п'ять років до постановки діагнозу.

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Керол Роан Гресенц, одна з авторів дослідження з Джорджтаунського університету, виділила послідовність і чіткість результатів, зазначивши, що фінансова поведінка відображає когнітивний спад. Цей висновок доповнює наявні знання про те, що процес ухвалення рішень погіршується задовго до постановки офіційного діагнозу, що часто призводить до пропуску платежів і ризикованих фінансових рішень.

Автори також з'ясували, що люди на ранніх стадіях деменції схильні до афер і шахрайства. Її дослідження показало значне зниження добробуту домогосподарств за десятиліття до постановки діагнозу деменція. Дослідження ФРС Нью-Йорка припускає 600 000 прострочень протягом наступного десятиліття через недіагностовані розлади пам'яті, що, найімовірніше, є заниженою оцінкою, оскільки враховувалися тільки проблеми, зазначені в кредитних досьє.

Так, історія Джея Рейнштейна чітко ілюструє особистий вплив недіагностованого недоумства на ухвалення фінансових рішень. Незважаючи на те що він помітив проблеми з пам'яттю, незадовго до постановки діагнозу хвороба Альцгеймера він купив недоступний за ціною автомобіль BMW. Його історія виокремлює важливість раннього фінансового планування та контролю фінансів хворих з боку довірених осіб.

Дослідження, що охопило майже 2,5 мільйони літніх американців із хронічними захворюваннями, зокрема півмільйона з діагнозом хвороба Альцгеймера, дало змогу отримати докладні відомості. Наприклад, чорношкірі люди більш ніж удвічі частіше, ніж білі, стикалися з фінансовими проблемами до постановки діагнозу, що, можливо, пов'язано з меншими фінансовими ресурсами та пізнішим діагнозом.

Дослідники мають намір розробити інструменти прогнозування для виявлення порушень в ухваленні фінансових рішень, пов'язаних із хворобою Альцгеймера, хоча питання щодо доступу до даних та їх використання залишаються. Тим часом вони радять літнім людям та їхнім сім'ям підготуватися до можливого зниження когнітивних здібностей, продумавши фінансові запобіжні заходи.

Раніше Фокус писав про те, як чищення зубів допомагає виявити хворобу Альцгеймера. Хвороба Альцгеймера має найрізноманітніші симптоми, одним з яких є зів'янення моторних функцій, які запросто можуть проявлятися в найбуденніших діях.

Також Фокус писав про те, що боротися з хворобою Альцгеймера можна за допомогою їжі. Як показало дослідження, значно поліпшити стан людини з хворобою Альцгеймера, можна, якщо змінити підхід до прийому їжі.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.