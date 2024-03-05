Тепер працюють не на Москву: десятки компаній, що втекли з РФ, влаштувалися в Казахстані

За словами віце-міністра національної економіки Казахстану Бауиржана Кудайбергенова, до кінця 2024 року до країни, як очікується, переїде ще 37 компаній з Росії із загальною капіталізацією в 1 мільярд доларів.

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Після того, як російська армія 24 лютого 2022 року вторглася на територію України, багато іноземних компаній вирішили покинути ринок країни-агресора. Згідно зі звітом Єльської школи менеджменту, лише за два місяці з моменту початку повномасштабної війни близько 750 підприємств вирішили добровільно припинити діяльність у Росії або ж звели її до мінімального рівня. Тим часом 5 березня 2024 року стало відомо, що 41 іноземна компанія, вартість яких оцінюють у 1,5 мільярда доларів, переїхала з Росії до Казахстану. Про це пише російське агентство "Интерфакс".

Так, за словами віце-міністра національної економіки Казахстану Бауиржана Кудайбергенова, це підприємства з таких сфер:

обробна промисловість;

IT та цифровізація;

гірничодобувна галузь.

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Як зазначив Кудайбергенов, до кінця 2024 року в Казахстан, як очікується, переїде ще 37 компаній з Росії із загальною капіталізацією в 1 мільярд доларів. При цьому список компаній ще не остаточний.

"Можливо, буде трохи менше, можливо, трохи більше, але до кінця року ми цю роботу проведемо. По кожній компанії проводиться робота індивідуально", — сказав Бауиржан Кудайбергенов.

За його словами, з кожною компанією уряд веде переговори, оскільки "у всіх є конкретні запити".

"Наприклад, деяким потрібна земельна ділянка, інші просять преференції, пільги тощо", — сказав він.

Загалом у списку переїхати і почати діяльність у Казахстані — близько 400 компаній із понад 30 країн.

Раніше Фокус писав, що серед тих, хто відмовився працювати в РФ — іноземні компанії у сфері краси та розкоші, наприклад, французька косметична компанія L'Oreal. Ця компанія ще володіє марками Garnier, Maybelline New York, Lancome, Vichy, NYX. Також у Росії більше не працює концерн Estée Lauder, якому належать бренди MAC, Clinique, Bobbi Brown, Jo Malone та інші.

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Тим часом The New York Times писав, що Президент Російської Федерації Володимир Путін зміг використати відхід західних компаній з російського ринку на свою користь. Так, у Кремлі змушували компанії, які вирішили продати свій російський бізнес, робити це за зниженою ціною.