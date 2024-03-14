Україна вирішила постачати нафту через країну в ЄС: як план потрібно реалізувати

Проєкт дасть змогу постачати сировину на нафтопереробні заводи одразу в кілька європейських країн.

Related video

В Україні хочуть реалізувати план з будівництва нафтопроводу в сусідню Польщу за маршрутом "Броди — Адамова Застава". Реалізувати проєкт можливо за два-три роки, повідомили у пресслужбі "Укртранснафти" за підсумками засідання українсько-польської міжурядової комісії.

Нафтопровід "Броди — Адамова Застава": деталі

Зазначається, що нафту транспортуватимуть у реверсному й аверсному напрямках — із Гданська через Плоцьк і Адамову Заставу до Бродів і навпаки — із Бродів до Адамової Застави. Так з'явиться можливість постачати сировину на нафтопереробні заводи (НПЗ) одразу в кілька європейських країн: у Словаччину, Чехію та Угорщину.

Важливо

Удар по "Газпрому": Україна візьме участь у збільшенні поставок газу в ЄС без РФ

"Сторони продовжують висловлювати зацікавленість у розв'язанні ключових питань, що дасть змогу завершити будівництво нафтопроводу "Броди — Адамова Застава" протягом двох-трьох років", — ідеться в повідомленні.

Протяжність ділянки "Броди — Адамова Застава" має становити 396,3 км, з яких 270,6 км труб прокладуть у Польщі, а 125,7 км на території України.

Нафтопровід "Одеса-Броди"

Будівництво було завершено Україною 2002 року. Протяжність нафтопроводу становила 670 кілометрів, а потужність 14,5 мільйона тонн нафти на рік. Цією трубою планували транспортувати каспійську і казахстанську нафту, минаючи турецькі протоки, з порту "Південний" під Одесою на нафтопереробні заводи Східної та Центральної Європи і в Північну Європу через Гданський порт. У планах також було продовжити маршрут до польських Плоцька і Гданська, проте задумане не вдалося реалізувати через брак грошей.

У 2010 році цим нафтопроводом прокачували нафту з Венесуели та Азербайджану на НПЗ Білорусі. Але 2011 року поставки припинилися, після цього нафтопровід "Одеса-Броди" більше не використовували.

Важливо

Потрібна заборона програм та додатків: які обмеження для РФ здатні вплинути на хід війни

Нагадаємо, Європейський Союз у середині 2023 року заборонив транспортування нафти частиною російського нафтопроводу "Дружба". Йдеться про південну гілку нафтопроводу, якою "чорне золото" з РФ надходило до країн Європи. Також Фокус розповідав, як Україна збирається збільшити видобуток власної нафти у 2024 році.