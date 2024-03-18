В Україні скасують майже 20 тисяч посад: кому загрожує скорочення

Як пояснив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев, держава продовжує працювати над впровадженням реформи у державному секторі.

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В Україні з 1 квітня 2024 року відбудеться скорочення вакантних штатних посад у системі державних органів влади. Планується. що скорочення торкнеться 19,3 тисячі посад. Про це йдеться на сайті Міністерства фінансів України.

"Вакантні посади за системою оплати праці, що діяла у 2023 році та раніше, мали важливу роль для міністерств. Адже, коли в міністерствах була значна кількість вакансій, а фонд оплати праці рахувався за граничною чисельністю, це створювало передумови його економії та призводило до виплат більшої заробітної плати", — зазначив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

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За його словами, після аналізу стану оплати праці в державних органах було встановлено, що в деяких органах стимулюючі надбавки були необмежених розмірів або окремим працівникам необґрунтовано встановлено надто великі надбавки.

"Тому уряд у 2024 році реалізував реформу оплати праці, запровадивши нову грейдову систему посадових окладів в органах державної влади", – нагадав він.

Як платитимуть зарплати держслужбовцям у 2024 році

Грейдування передбачає групування посад за певними ознаками для стандартизації оплати праці. Про це писав Фокус у своєму матеріалі "Зарплати як у бізнесі. Що зміниться в оплаті праці держслужбовців з 1 січня". Згідно з відповідним проєктом закону №8222, який у 2023 році пройшов перше читання, заробітна плата буде розділена на дві частини:

сталу — яка складатиметься складатиметься з посадового окладу, надбавки за вислугу років, за ранг держлужбовця, грошової допомоги, що виплачується з наданням щорічної основної оплачуваної відпустки;

варіативну — це премії за результатами щорічного оцінювання службової діяльності та місячної, квартальної премії, компенсації за додаткове навантаження та за вакантною посадою.

Також у документі вакзано, що посадові оклади визначатимуться на основі класифікації посад, які відповідатимуть Каталогу типових посад державної служби. Каталог враховуватиме щорічне співставлення рівня оплати праці посад у державному апараті з приватним сектором України.

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