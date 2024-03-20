Блокаді кінець? Фермерам у Польщі пообіцяли заборонити транзит українських продуктів

Як очікується, Польща заборонить транзит з України не тільки пшениці та кукурудзи, а ще й інших продуктів, серед яких яблука та фрукти.

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Польська влада пообіцяла місцевим фермерам закрити для ввезення з України деякі аграрні продукти. Домовленості, в рамках яких буде заборонено транзит пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику, вже досягнуто, повідомляє видання Rmf24.

Як зазначається, під забороною опиниться й інша продукція, наприклад:

цукор;

птиця;

яйця;

яблука та інші фрукти.

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"Збереження ембарго на сільгосппродукцію з України та регулювання торговельних відносин із цією країною є частиною положень угоди, підписаної з представниками аграрних організацій і міністром сільського господарства. Документ було підписано вночі", — ідеться в публікації.

Як зазначають журналісти, заборону ще потрібно буде узгодити з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Цікаво, що в документі, який, за інформацією журналістів, підписав міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський, ідеться про те, що проблеми в польських фермерів виникли не тільки через "агресію Росії проти України". До проблем, що виникли, як вважають поляки, також причетні:

Європейський Союз, оскільки беззастережно підтримував необмежений імпорт сільськогосподарської продукції з України;

попередній уряд, який погодився з позицією Євросоюзу.

Тим часом нагадаємо, що 20 березня в Польщі має відбутися національний загальний страйк фермерів. За даними ЗМІ, у країні відбудеться понад 580 протестів, у яких візьмуть участь майже 70 тисяч аграріїв.

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Крім того, польські фермери під час масштабних акцій протесту по всій країні почали блокувати рух автобусів через кордон. У прес-службі Державної прикордонної служби України (ДПСУ) повідомили, що проїзд заблоковано на трасі перед пунктом пропуску "Медика", суміжним з українським КПП "Шегині".