П'ять країн просять Єврокомісію ввести заборону на імпорт російського і білоруського зерна

Автори звернення наголошують на необхідності нових заходів для обмеження доступу до товарів з РФ до ЄС.

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Глави міністерств сільського господарства Чехії, Польщі, Литви, Естонії та Латвії закликали Єврокомісію ввести заборону на імпорт до ЄС російського і білоруського зерна. Про це йде мова у повідомленні пресслужби литовського Міністерства сільського господарства.

Автори звернення до єврокомісарів, ініціатива якого належить Литві, також вважають за необхідне сприяти співпраці країн-членів ЄС для ефективної реалізації цього обмеження у всьому Євросоюзі. Глави міністерств вказали на важливість виконання заходів, які не повинні дозволити потраплянню на європейський ринок зерна, яке могло бути викрадене з України.

Міністр сільського господарства Кястучіс Навіцкос вважає недостатніми санкції, які ЄС запровадив відносно Росії, тому потрібно приймати нові рішення, які б обмежили доступ російських товарів на європейський ринок.

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"Ми закликаємо Євросоюз провести аналіз щодо можливого запровадження імпорту до Євросоюзу російських і білоруських харчових продуктів. Спільне звернення чотирьох країн спрямоване на вирішення нагальної проблеми, яка нас об’єднує", — наголосив міністр.

За словами Навіцкоса, у той час, поки російська армія не припиняє жорстоку та незаконну війну проти України, зерно країни-агресорки все ще надходить на європейський ринок. Зокрема протягом минулого року ЄС купив у РФ 1,53 млн тонн зерна на 437,5 млн євро.

10 серпня минулого року стало відомо, що РФ безкоштовно надасть африканським країнам тисячі тонн зерна. Водночас окупанти знищили значно більші обсяги збіжжя в українських портах.

До того ж 27 липня російський президент Володимир Путін пообіцяв, що РФ замінить все українське зерно на світових ринках, причому як на безкоштовній, так і на комерційній основах.