Існує за рахунок дивідендів: основна діяльність Газпрому почала приносити йому збитки

За даними журналістів, погіршення результатів Газпрому пов'язане з тим, що він втратив левову частку виручки внаслідок падіння експорту газу.

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У 2023 році Газпром зазнав значних втрат у сфері видобутку та реалізації газу. Збитки склали майже 292 мільярди рублів (приблизно $3 мільярди). Про це повідомляє видання Liga.net із посиланням на бухгалтерську звітність компанії.

Унаслідок зниження обсягів експорту газу Газпром зазнав значних збитків, втративши більшу частину виручки.

Так, у 2022 році прибуток компанії від видобутку і реалізації газу склав 1,56 трлн рублів. А 2024 року, за даними журналістів, усупереч збитковості основного бізнесу, "Газпром" оголосив про чистий прибуток майже в розмірі 696 млрд рублів ($7,5 млрд). Цього фінансового результату було досягнуто завдяки дивідендам, отриманим від участі в інших компаніях, як-от "Газпромнефть", "Газпромбанк" та інші.

У виданні зазначили, що до початку широкомасштабного вторгнення в Україну частка Росії на газовому ринку ЄС становила близько 40%. Протягом 2022 року вона втратила два з основних шляхів транспортування газу, а ще один — український — був обмежений.

Нагадаємо, що країни Європи ще 2022 року почали поступово скорочувати свою залежність від російського газу. Повномасштабне вторгнення РФ в Україну тільки прискорило цей процес. Так, наприклад, у липні того року голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підписала угоду з Азербайджаном щодо збільшення поставок газу в Європу в найближчі п'ять років щонайменше до 20 мільярдів кубометрів щорічно.

Також ще 2022 року уряд Австрії ухвалив рішення позбавити "Газпром" доступу до газосховища в Хайдаху, передмісті Зальцбурга. Водночас канцлер Австрії Карл Нехаммер у вересні 2023 року заявив, що країна й далі купуватиме російський газ, оскільки "це потрібно для забезпечення енергобезпеки Австрії".