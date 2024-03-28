Верховна Рада незабаром має розглянути законопроєкт, що передбачає передачу адміністрування єдиного соцвнеску до Пенсійного фонду. Фокус спитав у юристів, якими будуть наслідки таких змін в разі ухвалення документу.

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Адміністрування ЄСВ планується передати від Державної податкової служби до Пенсійного фонду України, а звітувати з ЄСВ доведеться через сайт е-послуг ПФУ. Про це йдеться у проєкті закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування". Цей документ складної долі був отриманий Верховною Радою ще у серпні 2023-го. Ухвалити законопроєкт №9569 мали 21 березня 2024 року, але не ухвалили, тож дата початку чергових змін поки що невідома. Фокус разом з юристами розглянув запропоновані зміни у потенційній перспективі, у разі прийняття документу Верховною Радою.

ЄСВ — до Пенсійного фонду: що відбувається

Як зазначила у розмові з Фокусом молодший юрист АО "Місечко та Партнери", помічник адвоката Ярина Паш, основним нововведенням законопроєкту №9569 є те, що ним встановлюються передання функції адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від Державної податкової служби України до Пенсійного фонд України.

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Тобто, на Пенсійний фонд України будуть покладатися такі функції:

взяття на облік страхувальників;

забезпечення збору та обліку страхових внесків;

контроль за повнотою та своєчасністю сплати єдиних соціальних внесків;

ведення Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, у тому числі персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб.

Роботодавцям доведеться ставати на облік страхувальників у ПФУ, сплачувати ЄСВ на рахунки територіальних органів ПФУ та подавати окрему звітність

На думку юристки, ці зміни позначаться не стільки на пересічному українці, скільки на роботодавцях, адже їм доведеться:

ставати на облік страхувальників у Пенсійний фонд України;

сплачувати єдиний соціальний внесок на рахунки територіальних органів Пенсійного фонду України;

подавати звітність про нарахування ЄСВ через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду в електронній формі у строки та в порядку, встановленому Пенсійним фондом України.

ФОПам доведеться подавати до ПФУ окремий річний звіт про нарахований щодо себе ЄСВ Фото: Відкриті джерела

Однак варто наголосити, що страхувальникам, у яких кількість застрахованих осіб не перевищує п’ять осіб, звітність про нарахування ЄСВ можна, за їхнім бажанням, подавати у письмовій формі.

Крім того, у разі прийняття цього законопроєкту, існує вірогідність того, що підприємствам-роботодавцям доведеться замість єдиної квартальної звітності подавати дві звітності:

щомісячну звітність з єдиного соціального внеску до Пенсійного фонду України;

щоквартальну звітність з податку на доходи фізичних осіб та військового збору до Державної податкової служби України.

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Щодо ФОПів, то не виключено, що їм доведеться подавати до ПФУ окремий річний звіт про нарахований щодо себе єдиний соціальний внесок, а не у складі річної декларації.

Крім цього, ФОПи у разі ухвалення законопроєкту будуть сплачувати єдиний соціальний внесок щомісяця. Всі ці потенційні зміни щодо звітності стануть ясними тільки після прийняття законопроєкту Верховною Радою та затвердження на основі цього законопроєкту інших підзаконних актів, які будуть регулювати процедуру, форму та строки подання таких звітностей, зауважила у коментарі Фокусу Ярина Паш.

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"Зважаючи на те, що до Пенсійного фонду за цим законопроєктом переходять повноваження з адміністрування ЄСВ, до нього відповідно перейдуть і контролюючі повноваження щодо моніторингу за нарахуванням та сплатою єдиного соціального внеску, — підсумувала юристка. — Тому громадянам потрібно враховувати, що перевірки щодо правильності, своєчасності та повноти сплати єдиного соціального внеску та подання звітності з такої сплати будуть здійснюватися територіальними органами Пенсійного фонду України. Як вже згадувалося, документ ще не прийнятий парламентом, а отже ці реформи ще не почали діяти. У разі підтримки законопроєкту народними депутатами, у тексті закону буде вказаний момент набрання чинності, що надасть змогу громадянам, бізнесу та державним органам налагодити процедуру зі сплати та подання звіту з ЄСВ".

Нагадаємо, що у Раді придумали, як мотивувати бізнес платити податки. Проєкт закону №1104 пропонує створити перелік платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, а включеним до переліку підприємцям надавати певні переваги.

Раніше Фокус писав, як і чому змінюються умови праці в Україні та чи зростають зарплати.