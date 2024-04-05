Великий контроль: РФ роздає відібрані компанії провоєнним бізнесменам, — розвідка Британії

За даними аналітиків, Москва зараз працює над тим, щоб скоротити іноземні зв'язки в російській економіці. Тепер захопленими підприємствами займатимуться ті підприємці, які підтримують позицію Кремля.

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Кремль ухвалив рішення не тільки відбирати компанії у бізнесменів, а й передавати їх згодом тим підприємцям, які поділяють позицію Москви. Про це йдеться у звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії від 5 квітня.

За даними аналітиків, від початку повномасштабної війни в Україні минуло понад два роки і за цей період Росія встигла взяти під державний контроль щонайменше 180 компаній, які працювали всередині країни. Їх загальна вартість склала близько 11,5 мільярда доларів.

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"Пріоритет майже напевно було віддано іноземним компаніям, включно з компаніями, що належать росіянам, які живуть за кордоном. Це, найімовірніше, пов'язано з бажанням держави скоротити іноземні (особливо західні) зв'язки в російській економіці", — ідеться в повідомленні.

Окремо в британській розвідці зазначили, що відібрані активи потім починають перерозподіляти на користь бізнесменів, які публічно й активно підтримують війну проти України та поділяють позицію Кремля в цьому питанні.

Такий вид деприватизації, продовжують у Міноборони Великої Британії, пов'язаний зі зверненням російського президента Володимира Путіна до жителів країни, яке було зроблено ще в лютому поточного року. Там ішлося про те, щоб створити нову націоналістичну еліту, яка утворилася внаслідок війни в Україні.

"Збільшення витрат на оборону майже напевно посилило фінансовий тиск на російську державу, поряд з економічними санкціями і потоками капіталу з Росії з моменту початку вторгнення. Російська держава, найімовірніше, встановить більший контроль над компаніями в "стратегічних" галузях, таких як оборонна промисловість", — підсумували в розвідці Британії.

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Нагадаємо, 2 квітня повідомлялося, що економіка РФ більше страждає від ударів по НПЗ, ніж від санкцій. Наслідком атак України по російських нафтопереробних заводах уже стало світове зростання цін на нафту. Зокрема паливо марки Brent зросло в ціні майже на 13%.